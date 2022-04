Le FC Metz résilie le contrat de Jemerson

Sept mois et puis s'en va. Le FC Metz a officialisé ce vendredi la résiliation à l'amiable du contrat de son défenseur central brésilien Jemerson. Arrivé en Moselle en octobre dernier en provenance des Corinthians, le champion de France 2017 avec l'AS Monaco n'aura pas pu éviter la saison compliquée du FCM, actuelle lanterne rouge du championnat et à neuf points du premier non relégable.

La suite après cette publicité

«Le joueur de 29 ans quitte la Moselle pour raisons personnelles, après avoir disputé seize rencontres sous la tunique messine. Le FC Metz remercie Jemerson pour cette aventure commune et souhaite au défenseur brésilien le meilleur pour la suite de sa carrière», peut-on lire dans le communiqué des Grenats avant leur déplacement à Montpellier dimanche prochain.