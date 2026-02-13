Le groupe du PSG à Rennes

Le PSG ouvre cette 22e journée de Ligue 1 avec un déplacement du côté du Roazhon Park (19h) pour affronter une équipe du Stade Rennais malade, dirigée par un entraîneur intérimaire, Sébastien Tambouret, habituel coach de la réserve.

Luis Enrique emmène avec lui un groupe de 21 joueurs dans lequel on retrouve Achraf Hakimi, suspendu contre l’OM le week-end dernier. Le jeune Dro Fernandez est bien là, à l’inverse de Quentin Ndjantou, opéré dans la semaine, Fabian Ruiz et Senny Mayulu, blessés.