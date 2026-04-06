Ce lundi, c’est le nouveau pointage de la saison pour le classement des top buteurs européens. Ce bilan regroupe les attaquants les plus prolifiques évoluant dans les championnats majeurs et intermédiaires du continent. Comme lors des semaines précédentes, Harry Kane survole les débats. Le buteur anglais du Bayern Munich est désormais bien installé sur son trône avec 31 buts inscrits en seulement 26 matches. Avec une efficacité redoutable, l’ancien Spur affiche une moyenne impressionnante d’un but toutes les 66 minutes, confirmant son statut de favori pour le Soulier d’Or.

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Derrière l’intouchable bavarois, la bataille pour le podium fait rage. Luis Suárez, l’attaquant colombien du Sporting CP, s’empare cette semaine de la deuxième position. Avec 24 buts en 25 rencontres, l’avant-centre des Leões continue de porter son équipe vers les sommets du championnat portugais. Il devance Kylian Mbappé, qui occupe la troisième marche. Pour sa deuxième saison au Real Madrid, le Français maintient une cadence élevée avec 23 réalisations en 25 matches, restant l’atout offensif numéro un de la Maison Blanche malgré un retour de blessure sans but pour le moment.

Ayase Ueda se rapproche du podium

Le cyborg norvégien, Erling Haaland, échoue cette fois-ci au pied du podium. L’attaquant de Manchester City pointe au quatrième rang avec 22 buts en 29 matches, un total identique à celui d’Ayase Ueda. Le buteur japonais de Feyenoord réalise une saison exceptionnelle aux Pays-Bas, totalisant lui aussi 22 pions en 27 apparitions. Ce tir groupé est complété par Paul Onuachu. Le géant nigérian de Trabzonspor confirme son retour en forme en Turquie avec également 22 réalisations au compteur, mais avec un ratio légèrement supérieur à ses deux concurrents directs.

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À la septième place, on retrouve Vangelis Pavlidis. L’attaquant grec de Benfica maintient un rythme soutenu avec 21 buts en 27 matches, restant une valeur sûre du football européen depuis des années. Il devance un duo d’attaquants à 19 buts : Vedat Muriqi, le solide buteur de Majorque qui porte l’attaque espagnole sur ses épaules et le Brésilien Igor Thiago. Ce dernier, qui fait le bonheur de Brentford en Premier League, prouve qu’il a franchi un palier cette saison malgré un nombre de matches disputés plus important (31) que le Kosovar.

Enfin, le buteur allemand Deniz Undav vient clôturer ce prestigieux top 10. L’attaquant du VfB Stuttgart réalise une performance remarquable avec 18 réalisations en seulement 24 rencontres, soit le plus petit total de matches disputés parmi les membres de l’élite. Juste derrière, la pression monte avec des joueurs comme Mason Greenwood ou Lautaro Martínez qui frappent à la porte, restant à l’affût d’une contre-performance des leaders pour intégrer ce classement dès la semaine prochaine.

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Le classement des tops buteurs européens :

1) Harry Kane (32 ans/Bayern Munich/Angleterre) - 31 buts en 26 matches (2067 min)

2) Luis Suárez (28 ans/Sporting CP/Colombie) - 24 buts en 25 matches (2126 min)

3) Kylian Mbappé (27 ans/Real Madrid/France) - 23 buts en 25 matches (2144 min)

4) Erling Haaland (25 ans/Manchester City/Norvège) - 22 buts en 29 matches (2419 min)

5) Ayase Ueda (27 ans/Feyenoord/Japon) - 22 buts en 27 matches (2181 min)

6) Paul Onuachu (31 ans/Trabzonspor/Nigéria) - 22 buts en 25 matches (2152 min)

7) Vangelis Pavlidis (27 ans/Benfica/Grèce) - 21 buts en 27 matches (2296 min)

8) Vedat Muriqi (31 ans/Majorque/Kosovo) - 19 buts en 29 matches (2417 min)

9) Igor Thiago (24 ans/Brentford/Brésil) - 19 buts en 31 matches (2657 min)

10) Deniz Undav (29 ans/Stuttgart/Allemagne) - 18 buts en 24 matches (1823 min)