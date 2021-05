PSG : Leonardo botte en touche pour l'avenir de Neymar

Interrogé au sortir de Manchester City-Paris SG (2-0, demi-finale retour de Ligue des Champions) au micro de TNT Sports Brasil, le directeur sportif du PSG Leonardo a évoqué la prolongation de Neymar (29 ans), annoncée dans les tuyaux.

«Aujourd’hui (mardi), ce n’est pas le jour pour faire une annonce. Il faut réfléchir à ce qui s’est passé, on doit réfléchir. Le reste viendra le moment venu. On doit se concentrer sur le championnat. Donner ce coup de collier pour être champion de France et aller chercher la Coupe de France, on le veut», a-t-il lâché. Statu quo donc.