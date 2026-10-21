FC Barcelone : Gerard Martín lance le Clásico

Malgré la défaite du FC Barcelone sur la pelouse du Paris Saint-Germain (4-2), mardi soir en Ligue des Champions, Gerard Martín refuse de céder à la panique. Le défenseur espagnol, qui avait abordé cette rencontre avec quelques gênes physiques, a tenu à relativiser ce premier revers de la saison pour les Blaugranas. « Au final, tous les joueurs disputent parfois des matchs avec une gêne, et dans une rencontre comme celle-ci, on fait tout son possible pour jouer », a-t-il d’abord expliqué. Interrogé sur la prestation de son équipe, le Barcelonais a ensuite reconnu que les Parisiens avaient su faire la différence dans les moments décisifs. « C’était un match très exigeant. Chaque équipe a eu ses moments forts car nous avons toutes les deux exercé un pressing haut. Lorsque nous parvenions à le contourner, il y avait beaucoup d’espace pour les deux équipes. Au final, tout se joue sur des détails, sur la capacité à concrétiser nos occasions », a-t-il analysé, avant d’assurer que le Barça possédait encore une importante marge de progression.

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Mais Gerard Martín a surtout profité de cette prise de parole pour envoyer un message fort avant le Clásico face au Real Madrid, prévu ce dimanche. Malgré les quatre buts encaissés au Parc des Princes et une première défaite après dix victoires consécutives, le défenseur catalan ne doute pas de la capacité de son équipe à rebondir. « Cela ne nous affectera pas, car nous avons joué à un très haut niveau et réalisé un excellent match, mis à part ces petits détails qui nous ont coûté quelques buts. Mais nous garderons la tête haute, et nous avons le Clásico ce week-end, que nous allons gagner », a-t-il lancé avec assurance. Une déclaration ambitieuse à quelques jours d’un rendez-vous particulièrement attendu contre le grand rival madrilène. Martín a également rappelé que les joueurs avaient respecté les consignes de Hansi Flick en abordant la rencontre avec beaucoup de caractère, tout en reconnaissant la nécessité de corriger certaines erreurs pour la suite de la saison.