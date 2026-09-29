Un ancien prodige du Real Madrid évoque un éventuel retour

Le départ de Chema Andrés pourrait laisser quelques regrets au Real Madrid. Formé à La Fábrica, le milieu espagnol a rejoint Stuttgart avant d’être transféré à Brighton cet été pour 23 millions d’euros. Le club madrilène avait récupéré 14,5 millions d’euros au total dans l’opération, mais a perdu ses possibilités de contrôle sur le joueur après son passage chez les Seagulls. Depuis, le joueur de 21 ans s’est rapidement imposé en Premier League et participe au très bon début de saison de Brighton.

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Interrogé sur la situation du Real et un potentiel retour à Madrid, Chema Andrés estime toutefois que son ancien club dispose déjà de suffisamment de ressources au milieu de terrain. « Franchement, on parle beaucoup, mais le Real Madrid compte des joueurs incroyablement talentueux », a-t-il expliqué à El Chiringuito, avant de citer notamment « Tchouaméni, Camavinga et Bernardo Silva ». Une réponse qui intervient alors que le club merengue cherche depuis plusieurs saisons un successeur à Toni Kroos, tandis que les performances de l’Espagnol à Brighton pourraient rapidement alimenter les regrets autour de son départ.