Paris sportifs : 10€ en freebets offerts pour parier sur OM-Toulouse

La Ligue 1 est de retour ! Après plus d’un mois de trêve forcée avec la Coupe du Monde 2022, notre bien-aimé championnat français reprend du service avec un Boxing Day inédit ! Et après le PSG mercredi, c’est au tour de l’Olympique de Marseille de remettre le pied à l’étrier. Le club phocéen a bien travaillé durant la trêve, avec un stage à Marbella, sous la pluie, et des matches amicaux qui ont laissé entrevoir un Dimitri Payet de retour à son meilleur niveau. La réception de Toulouse pour la 16e journée est donc l’occasion rêvée de repartir sur de bonnes bases et de confirmer l’embellie entrevue avant le Mondial.

OM : le groupe pour affronter Toulouse

Victoire de l’OM contre Toulouse (cote à 1,44)

Une victoire contre Lyon puis un succès à Monaco avaient redonné le sourire aux supporters olympiens en novembre dernier, après l’élimination en phase de poules de la Ligue des Champions. Après un mois et demi de coupure, l’OM espère continuer sur cette voie avec la réception de Toulouse, 12e de Ligue 1. L’entraîneur Igor Tudor a pu préparer ses ouailles durant un stage à Marbella, et il a pu compter sur un groupe quasiment au complet et réceptif. Le voir repartir de l’Orange Vélodrome avec une victoire parait très probable.

L’OM marque sur penalty (cote à 3,75)

Et pour battre Toulouse, l’OM pourra peut-être compter sur un penalty. Mine de rien, il n’en a inscrit qu’un cette saison en Ligue 1, c’était face à l’AC Ajaccio lors d’une surprenante défaite 1-2. Toulouse en a de son côté déjà concédé 4 cette saison, soit la 6e équipe la plus sanctionnée du championnat. Avec les percées de Sanchez, de Clauss ou Payet, c’est une possibilité à prendre en compte !

But de Dimitri Payet contre Toulouse (cote à 2,65)

Revoilà le numéro 10 marseillais ! Devenu un simple remplaçant, à peine un joker de luxe, lors de la première partie de saison, le meneur de jeu a rongé son frein, sans jamais diffuser de mauvaises ondes dans le vestiaire olympien. Il a serré les dents et attendu que le vent tourne. Et c’est peut-être le cas désormais. Auteur de deux buts durant la courte préparation de l’OM avant la reprise du championnat, il pourrait bien valider son retour en grâce avec un but.

