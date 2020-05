Jacques-Henri Eyraud, le coupable idéal de tous les maux de l'OM ?

Le 17 octobre 2016, l'Olympique de Marseille passait officiellement sous pavillon américain, Margarita Louis-Dreyfus passant le flambeau au Bostonien Frank McCourt. Lors d'une conférence de presse à la mairie, en avril, deux hommes étaient présents aux côtés de l'Américain : Didier Poulmaire et Jacques-Henri Eyraud. Diplômé de sciences Po et alors âgé de 48 ans, Eyraud n'a aucune expérience dans un club de football mais est passé par Eurodisney et par plusieurs médias dont le dernier Paris Turf, qu'il quitte pour rejoindre le club phocéen, dont il prend alors la direction.

Près de quatre années plus tard, Jacques-Henri Eyraud est encore là. Et ce 14 mai restera probablement dans les annales puisqu'Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l'OM, et son bras droit, Albert Valentin, s'en sont allés. Il ne manquerait plus qu'André Villas-Boas, l'homme qui a ramené le club en Ligue des Champions, quitte aussi le navire, comme il l'avait plus ou moins sous-entendu lorsque son ami Zubizarreta était sur la sellette.

Le coup de la tisane

Nécessairement, jeudi soir, les supporters olympiens n'avaient qu'un nom en tête : Jacques-Henri Eyraud, portant même le mot-clé #EyraudDemission en trending topic sur Twitter. Mais qu'a fait le grand patron de Paris-Turf, groupe au bord de la faillite, pour mériter une telle défiance ? En réalité, il y a eu plusieurs petits épisodes qui ont fait passer le dirigeant de l'OM de sauveur providentiel à ennemi public.

Pour commencer, son profil dérange un peu. Passé par Harvard, Eyraud le taiseux est froid, distant et ses PowerPoint proposés en guise de préambule aux conférences de presse de présentation de joueurs semblent mal passer chez les supporters, qui sont d'abord moqueurs. Sa manie, au début de l'aventure, de se promener avec le trophée de la Ligue des Champions, a aussi été cause de moqueries. Mais, lors du premier mercato d'été (en 2017), il fait sa première erreur avec une phrase sur la tisane. « J'ai noté ces derniers temps un petit peu de nervosité parmi les supporters marseillais avec le démarrage de cette période du mercato donc je voulais leur proposer de ne pas hésiter. Il existe des produits licites qui permettent de passer de bons moments y compris en ce début de mercato. C'est peut-être également valable pour quelques journalistes dans cette salle », lâche-t-il en dévoilant sur l'écran une photo de tisane. Ajoutons que quelques semaines plus tard, il dira "pourquoi pas" quand un journaliste lui évoque la possibilité de recruter Diego Costa, alors en difficulté à Chelsea. Il n'en sera évidemment rien et l'attaquant tant espéré se nommera Kostas Mitroglou. Avec le succès que l'on connait...

Sa démagogie en première ligne

Un an plus tard, il s'attaque aux groupes de supporters, les Yankees notamment, qui seront dissous. Certains lui reprocheront aussi son double discours vis-à-vis des fans suite à ça. D'autres nous évoquent sa démagogie, comme lorsqu'il cite le groupe de rap IAM. Certains parlent aussi du fait qu'il a offert à Rudi Garcia, qui a emmené l'OM en finale de Ligue Europa, les pleins pouvoirs et que c'est cela qui aurait aussi précipité l'OM dans ses difficultés financière actuelles. Avec comme point d'orgue, évidemment, la prolongation de l'actuel entraîneur de l'Olympique Lyonnais en octobre 2018 ou les recrutements toujours pas compris aujourd'hui de Grégory Sertic ou de Kevin Strootman au rendement pour le moins aléatoire. Ce qui coûtera très cher quand il faudra s'arranger avec Garcia lors de son départ en 2019.

Depuis quelque temps maintenant, il essuie des insultes et des menaces, ce qu'on ne souhaite à personne, évidemment. Mais c'est pour toutes ces raisons que le natif de Paris semble de plus en plus en difficulté à Marseille. Une position difficilement tenable, d'autant que les banderoles contre lui avaient déjà commencé à fleurir, que ce soit dans le stade ou à l'extérieur. Avec le départ, plus que probable, d'André Villas-Boas, on se demandera comment il va s'en sortir... Une chose est sûre, ce nouveau gros caillou dans la chaussure de Jacques-Henri Eyraud va laisser des traces, peut-être encore plus que tout ce qu'a connu le président marseillais depuis son arrivée à la présidence du club olympien.