Bergerac-OL : le constat classe de Pierre Sage

Ce vendredi, l’OL se déplaçait à Limoges pour affronter Bergerac en ouverture des 16es de finale de Coupe de France. Et au terme d’une rencontre difficile dans des conditions particulières, les Gones sont allés chercher leur qualification aux forceps. Après la rencontre, Pierre Sage s’est fendu d’un message classe envers son homologue Yassine Azahaf : «Tout était réuni pour que ça soit un match bizarre. On se fait reprendre juste avant la mi-temps et on n’a pas beaucoup d’occasions en seconde période. Mais on arrive quand même à marquer. Je tiens à saluer l’entraîneur adverse qui n’a que 31 ans. Un gros clin d’œil à ses dirigeants qui ont été capables de nommer un tacticien de son âge à ce niveau-là. Je l’ai félicité pour son travail exceptionnel et le jeu de son équipe qui est à l’image de ses valeurs. Ils ont eu des occasions, quelques situations litigieuses mais cette équipe a beaucoup de valeurs. Comme quoi les éducateurs qui viennent d’en bas peuvent écrire de belles histoires.»

Relancé sur la prestation de son équipe, l’ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star s’est expliqué sur la prestation poussive de ses hommes : «C’était très difficile de jouer, les conditions de jeu étaient particulières. Tout le monde a vu un vrai match de coupe, une autre forme de spectacle, peut-être pas attendu. Jusqu’à la fin, tout le monde était debout dans le stade. Je trouve ça dommage qu’un club de division inférieure doive se déplacer à 2h30 de leurs bases. C’est dommage pour leurs supporters surtout un soir de semaine. Il y avait sûrement 1500 supporters en moins. Anthony Lopes ? Il va bien. Même sur une grosse parade même avec une ecchymose, il va bien (rires).» Classe jusqu’au bout.