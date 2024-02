Accusé d’injures homophobes, le n°2 de la LFP ne sera pas inquiété

Accusé d’injure à caractère homophobe par les associations Rouge Direct et Stop Homophobie, Arnaud Rouger, le directeur général de la LFP, peut souffler. Selon l’AFP, le parquet de Paris a, en effet, décidé de classer la plainte. Pour rappel, lors d’une audition devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, en novembre dernier, le dirigeant avait déclaré : «aujourd’hui, il ne s’agit pas de faire la promotion de l’homosexualité, ce n’est pas notre boulot. Par contre, lutter contre l’homophobie, ça l’est». De son côté, le parquet a lui estimé que M. Rouger bénéficiait d’une "immunité" au motif que les propos ont été tenus devant une commission d’enquête parlementaire et sont donc protégés par la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Un verdict dénoncé par les avocats William Bourdon et Vincent Brengarth, conseils du collectif Rouge direct et de l’association Stop Homophobie.

«Nous sommes satisfaits d’apprendre que la plainte a été classée sans suite. Nous n’étions pas inquiets, la plainte était infondée. Rien ne pouvait être reproché à Arnaud Rouger, qui montre un engagement sans faille contre l’homophobie depuis des années», a, par ailleurs, indiqué l’avocate du dirigeant de la LFP, Me Ilana Soskin. Lors de l’audition à l’Assemblée, le président de la LFP Vincent Labrune et M. Rouger avaient d’ailleurs indiqué leur souhait de mettre une opération de lutte contre l’homophobie «plus claire» que le maillot arc-en-ciel en Ligue 1, qui n’avait pas manqué de créer la polémique avec plusieurs joueurs refusant de le porter.