Francfort se sépare de son directeur sportif Markus Krösche

Actuellement 11e de Bundesliga, l’Eintracht Francfort traverse une période mouvementée et vient de connaître un changement majeur dans son organisation. Le directeur sportif Markus Krösche, en poste depuis l’été 2021, a demandé à être immédiatement relevé de ses fonctions après plus de cinq années passées au club. Malgré ces turbulences, Krösche laisse derrière lui un bilan marqué notamment par la victoire en Ligue Europa en 2022, l’un des grands succès de l’histoire récente de Francfort.

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ℹ️ Der Aufsichtsrat der Eintracht Frankfurt Fußball AG hat dem Wunsch von Sportvorstand Markus Krösche nach einer sofortigen Freistellung entsprochen. Der bis zum 30. Juni 2028 laufende Vertrag besteht angepasst fort. Wir danken Markus Krösche für seinen erfolgreichen Einsatz in den vergangenen Jahren und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute! 🙏 La suite après cette publicité #SGE— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) October 18, 2026

Dans un communiqué, le club a officialisé cette décision : « le conseil de surveillance de l’Eintracht Frankfurt Fußball AG a accédé à la demande de démission immédiate du directeur sportif Markus Krösche. Son contrat, qui court jusqu’au 30 juin 2028, est maintenu sous une forme adaptée. Nous remercions Markus Krösche pour son engagement et son succès au cours des dernières années et lui souhaitons le meilleur pour la suite » Désormais libre de ses fonctions, Krösche pourrait susciter l’intérêt de plusieurs clubs européens, alors que l’AC Milan suivrait notamment son profil.