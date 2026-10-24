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Real Madrid : le groupe quasi au complet pour le Clasico

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Kylian Mbappé et Vinicius Jr @Maxppp
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À la veille du très attendu Clasico face au FC Barcelone, le Real Madrid a dévoilé son groupe pour ce choc de Liga. José Mourinho pourra compter sur la quasi-totalité de son effectif pour ce rendez-vous particulièrement important. Comme prévu, Raúl Asencio, Ferland Mendy et Rodrygo sont toujours absents, tandis que Vinicius Junior manquera également cette affiche en raison d’une suspension. Quatre absences déjà connues qui ne devraient donc pas bouleverser les plans du technicien portugais.

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Pour le reste, le groupe madrilène affiche complet et dispose de sérieux arguments pour défier les Blaugranas. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Federico Valverde ou encore Arda Güler figurent bien dans la liste, tout comme Bernardo Silva, Yan Diomandé et Ibrahima Konaté. José Mourinho pourra également s’appuyer sur Thibaut Courtois dans les cages et sur plusieurs solutions offensives, notamment Endrick, Brahim Díaz et Carlos Espi. De quoi aborder ce Clasico avec un effectif particulièrement compétitif.

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