Qu’ils semblent loin les nuages noirs du début de saison au Real Madrid. Depuis deux mois et certains ajustements de José Mourinho (Valverde latéral droit, Diomandé titulaire), la Casa Blanca avance sur des bases très solides. Elle vient d’aligner 10 victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont des succès sur le terrain de la Roma (4-3) et du FC Barcelone (2-1). Le club occupe actuellement la première place en Ligue des Champions, en étant le seul à avoir réalisé un parcours sans-faute jusque-là, et n’est plus qu’à trois longueurs du Barça en Liga. Autre bonne nouvelle, Vinicius Junior a enfin marqué cette semaine en inscrivant le dernier but des siens face au PSV Eindhoven (5-1), mettant fin à une disette longue de 11 rencontres de suite. Un soulagement pour tout le monde. Même Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, lui a décerné son trophée d’homme du match, comme pour symboliser son retour en grâce. Cela sera-t-il suffisant pour Mourinho et lui redonner une place de titulaire qu’il a perdue ces dernières semaines au profit de Yan Diomandé ?

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« J’ai du mal à répondre à certaines questions. Si on cherche le onze de départ idéal, pour moi, il n’existe pas, a réagi le technicien portugais ce vendredi matin en conférence de presse. La semaine dernière, Vini devait partir, puis il était incompatible avec Diomande. Maintenant, il ne devrait plus partir, et doivent jouer ensemble. C’est Arda qui est jugé superflu, puis les supporters d’Arda disent qu’il devrait jouer… Les choses ne se passent pas comme ça, interrompt-il un peu fatigué par le sujet. Vini a progressé, ce qui est normal. Le plus difficile, c’est de se faire apprécier du groupe, peu importe son niveau de jeu. Et c’est sur cette base que Vini s’est appuyé lorsqu’il était critiqué par vous et les supporters. Ses coéquipiers ont construit son jeu. Il aime énormément ses coéquipiers et le Real Madrid. Il veut aider, et il est déjà au niveau pour contribuer. Quant à savoir s’il jouera maintenant, c’est une autre histoire. »

Mourinho maintient la pression

Ce n’est pas un but qui va tout changer, prévient l’entraîneur madrilène. Il peut au moins se targuer d’avoir un joueur plus en confiance mais pour autant, ça n’a pas plus de valeur que cela. Le Real Madrid dispose d’un effectif particulièrement riche et l’ambiance, malgré les choix de Mourinho et la pléiade de stars qui compose le vestiaire, semble être au beau fixe. Les résultats aident certes, et les principes exigés par le coach en début de saison sur le vivre ensemble portent leurs fruits. Il faut désormais valider cela sur la durée, à commencer par la réception d’Alavés ce samedi au Santiago-Bernabéu (21h). Leader expérimenté, le Special One sait comment garder le groupe sous son contrôle. Il n’hésite jamais à faire passer des messages à certains de ses joueurs par la presse. Il en use souvent et continue tant que les hommes le suivent. Vinicius en a d’ailleurs fait un peu les frais avec cette réponse qui sonne comme un avertissement. «Vinicius sur le banc ?» interroge un journaliste.

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« C’est son problème, pas le mien », envoie du tac au tac le Lusitanien. Et ça vaut pour tout le monde. « Mbappé, Bellingham et Vinicius sont tous au même niveau. S’ils se retrouvent un jour sur le banc et que ça ne leur plaît pas, c’est leur problème. Le groupe a un objectif collectif qui prime sur les objectifs individuels, et même eux sont capables de maintenir cette dynamique. Le reste est secondaire, prévient-il avant de poursuivre. Quand on parle de Mbappé et Jude, on regarde leur temps de jeu, qu’ils ont beaucoup cumulé, et je comprends la question, mais le fait qu’ils aient autant de minutes n’est pas acquis. C’est dû à leurs performances, qui sont incomparables. C’est ce qui fait la différence. Nous avons ressenti l’impact de l’absence de Jude, et nous ressentirons aussi l’absence de Mbappé. Nous avons un Courtois qui fait une différence incroyable, c’est pourquoi il joue tous les matchs sauf quand il est malade. Et celui qui a joué à sa place a été décisif. C’est la force de cette équipe. Je n’ai pas un seul joueur que je n’aime pas, un seul joueur que je ne veux pas voir jouer. » Une manière de maintenir ses joueurs sous pression, et de mettre fin à toutes rumeurs sur le mercato d’hiver. « Ne m’en parlez pas. »