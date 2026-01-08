PSG-OM : l’énorme troll de Nuno Mendes envers Leonardo Balerdi

Voilà qui est de bonne guerre. Ce jeudi soir, quelques minutes après le nouveau Trophée des Champions remporté par le PSG face à l’OM au terme d’une finale plus qu’indécise (2-2, 4-1 aux t.a.b.), Nuno Mendes a posté une story sur son compte Instagram. L’occasion pour le latéral gauche portugais de chambrer un certain Leonardo Balerdi.

«Essaie encore la prochaine fois, Balerdi», a ainsi écrit le Parisien, en repostant une photo publiée par l’Argentin il y a quelques mois. Sur celle-ci, prise lors du succès de l’OM contre le PSG (1-0) à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1 le 22 septembre dernier, on pouvait voir Mendes au sol, coincé sous les jambes de Balerdi.