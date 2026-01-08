Menu Rechercher
Commenter 7
Trophée des Champions

PSG-OM : l’énorme troll de Nuno Mendes envers Leonardo Balerdi

Par Josué Cassé
1 min.
Nuno Mendes avec le PSG @Maxppp
PSG 2-2 Marseille

Voilà qui est de bonne guerre. Ce jeudi soir, quelques minutes après le nouveau Trophée des Champions remporté par le PSG face à l’OM au terme d’une finale plus qu’indécise (2-2, 4-1 aux t.a.b.), Nuno Mendes a posté une story sur son compte Instagram. L’occasion pour le latéral gauche portugais de chambrer un certain Leonardo Balerdi.

La suite après cette publicité

«Essaie encore la prochaine fois, Balerdi», a ainsi écrit le Parisien, en repostant une photo publiée par l’Argentin il y a quelques mois. Sur celle-ci, prise lors du succès de l’OM contre le PSG (1-0) à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1 le 22 septembre dernier, on pouvait voir Mendes au sol, coincé sous les jambes de Balerdi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Trophée des Champions
PSG
Marseille
Nuno Mendes
Leonardo Balerdi

En savoir plus sur

Trophée des Champions Trophée des Champions
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marseille Logo Marseille
Nuno Mendes Nuno Mendes
Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier