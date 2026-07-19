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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le message puissant de Lionel Messi avant la finale

Par Allan Brevi
1 min.
Lionel Messi @Maxppp
Espagne Argentine
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Ce soir, l’Argentine a l’occasion d’entrer encore un peu plus dans l’histoire en décrochant un deuxième sacre mondial consécutif face à l’Espagne, au MetLife Stadium de New York. Un lieu forcément symbolique pour Lionel Messi, qui avait annoncé sa retraite internationale dans cette même enceinte après la finale de la Copa América 2016 perdue face au Chili. 10 ans plus tard, le scénario a totalement changé : le capitaine argentin a depuis remporté deux Copa América et une Coupe du Monde en 2022 : une véritable renaissance avec l’Albiceleste. Alors qu’il affirmait récemment avoir « déjà fini le jeu » après la victoire contre l’Angleterre, Messi semble pourtant encore animé par l’envie de marquer une dernière fois cette compétition de son empreinte.

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À la veille de cette finale tant attendue, l’octuple Ballon d’Or a d’ailleurs envoyé un message fort sur ses réseaux sociaux : « la partie la plus belle de toutes ces années n’a jamais été seulement les titres, c’était tout le parcours. Partager chaque jour avec ce groupe, lutter ensemble, se relever dans les moments difficiles, et savourer chaque étape du chemin. Merci à chacun de mes coéquipiers, au staff et à tous ceux qui travaillent chaque jour pour faire de cette Équipe Nationale une famille. Quoi qu’il arrive demain, ce groupe a déjà écrit un chapitre d’histoire que nous n’oublierons jamais et que personne ne pourra jamais effacer ».

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