Juventus : la suspension de Pierre Kalulu ne sera pas levée

Par Josué Cassé
1 min.
Pierre Kalulu avec la Juventus @Maxppp

Après l’expulsion polémique de Pierre Kalulu, qui avait concédé dimanche contre l’Inter Milan (2-3) un second carton jaune pour une faute très sévère sur Alessandro Bastoni, la Juventus Turin a tenté de faire annuler le carton rouge du défenseur français et donc lever sa suspension contre Côme, samedi. En vain.

«Le président de la Fédération italienne de football (FIGC), Gabriele Gravina, a rejeté la demande de grâce sportive de la Juventus pour Kalulu, à la suite de son expulsion lors du match contre l’Inter et à sa suspension d’un match. La décision de rejet a été communiquée récemment au club bianconero», a indiqué l’agence ANSA.

