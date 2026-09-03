Ligue 1 : le programme TV des 10e et 11e journées

Ce jeudi, la Ligue de Football Professionnel a dévoilé le programme des 10e et 11e journée de Ligue 1 Mc Donald’s. Le dixième acte se déroulera du vendredi 6 novembre au 8 novembre. Le TFC et Strasbourg ouvriront le bal à 20h45 sur Ligue 1+. Toujours sur la même chaîne, vous pourrez suivre le match entre le Paris Saint-Germain et Troyes le samedi à 20h45. Cette journée se conclura en beauté par un alléchant RC Lens-OM le dimanche 8 novembre à 20h45 (Ligue 1+).

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Le 11e acte, lui, se déroulera du vendredi 20 au dimanche 22 novembre. Un week-end durant lequel le PSG se déplacera à Nice le 21 novembre à 17h15. Un match à vivre sur Ligue 1+. Une chaîne qui diffusera aussi le choc LOSC-OL à 20h45 le même jour. C’est l’OM qui sera encore en tête d’affiche le dimanche soir au Vélodrome. Les Phocéens accueilleront Le Mans, promu en élite (Ligue 1+). Toutes ces rencontres seront aussi à suivre en direct sur notre site en live commenté.

La programmation TV des 10e et 11e journées de Ligue 1 :

10ème journée de Ligue 1 :

Vendredi 6 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Toulouse FC – RC Strasbourg Alsace

Samedi 7 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

AJ Auxerre – Paris FC

Samedi 7 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Paris Saint-Germain – ESTAC Troyes

Dimanche 8 novembre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+

Stade Rennais FC – LOSC

Dimanche 8 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

Stade Brestois 29 – Olympique Lyonnais

Le Mans FC – AS Monaco

Angers SCO – OGC Nice

Havre AC – FC Lorient

Dimanche 8 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

RC Lens – Olympique de Marseille

11e journée de Ligue 1 :

Vendredi 20 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

ESTAC Troyes – Havre AC

Samedi 21 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

OGC Nice – Paris Saint-Germain

Samedi 21 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

LOSC – Olympique Lyonnais

RC Lens – Toulouse FC

AS Monaco – AJ Auxerre

RC Strasbourg Alsace – Stade Brestois 29

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Dimanche 22 novembre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+

Paris FC – Angers SCO

Dimanche 22 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

FC Lorient – Stade Rennais FC

Dimanche 22 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

Olympique de Marseille – Le Mans FC