Ligue 1 : le programme TV des 10e et 11e journées
Ce jeudi, la Ligue de Football Professionnel a dévoilé le programme des 10e et 11e journée de Ligue 1 Mc Donald’s. Le dixième acte se déroulera du vendredi 6 novembre au 8 novembre. Le TFC et Strasbourg ouvriront le bal à 20h45 sur Ligue 1+. Toujours sur la même chaîne, vous pourrez suivre le match entre le Paris Saint-Germain et Troyes le samedi à 20h45. Cette journée se conclura en beauté par un alléchant RC Lens-OM le dimanche 8 novembre à 20h45 (Ligue 1+).
Le 11e acte, lui, se déroulera du vendredi 20 au dimanche 22 novembre. Un week-end durant lequel le PSG se déplacera à Nice le 21 novembre à 17h15. Un match à vivre sur Ligue 1+. Une chaîne qui diffusera aussi le choc LOSC-OL à 20h45 le même jour. C’est l’OM qui sera encore en tête d’affiche le dimanche soir au Vélodrome. Les Phocéens accueilleront Le Mans, promu en élite (Ligue 1+). Toutes ces rencontres seront aussi à suivre en direct sur notre site en live commenté.
La programmation TV des 10e et 11e journées de Ligue 1 :
10ème journée de Ligue 1 :
Vendredi 6 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
Toulouse FC – RC Strasbourg Alsace
Samedi 7 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
AJ Auxerre – Paris FC
Samedi 7 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
Paris Saint-Germain – ESTAC Troyes
Dimanche 8 novembre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+
Stade Rennais FC – LOSC
Dimanche 8 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
Stade Brestois 29 – Olympique Lyonnais
Le Mans FC – AS Monaco
Angers SCO – OGC Nice
Havre AC – FC Lorient
Dimanche 8 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
RC Lens – Olympique de Marseille
11e journée de Ligue 1 :
Vendredi 20 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
ESTAC Troyes – Havre AC
Samedi 21 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
OGC Nice – Paris Saint-Germain
Samedi 21 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
LOSC – Olympique Lyonnais
RC Lens – Toulouse FC
AS Monaco – AJ Auxerre
RC Strasbourg Alsace – Stade Brestois 29
Dimanche 22 novembre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+
Paris FC – Angers SCO
Dimanche 22 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
FC Lorient – Stade Rennais FC
Dimanche 22 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
Olympique de Marseille – Le Mans FC
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