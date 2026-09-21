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Brésil : Carlo Ancelotti convoque Vanderson pour remplacer Wesley

Par Allan Brevi
1 min.
Vanderson @Maxppp

Après l’élimination du Brésil dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 face à la Norvège d’Erling Haaland, Carlo Ancelotti poursuit son chantier avec une sélection largement renouvelée. Le technicien italien, qui souhaite insuffler un nouveau cycle à la Seleção, a notamment fait appel à plusieurs nouveaux visages pour les prochains rendez-vous internationaux face à l’Australie et à l’Inde.

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Dernière nouveauté en date, Vanderson va rejoindre le groupe brésilien. Le latéral de l’AS Monaco a été convoqué par Ancelotti pour remplacer Wesley (AS Roma), blessé et forfait pour ces deux matches amicaux. Une nouvelle opportunité pour le Monégasque de se montrer sous les ordres du technicien italien, alors que celui-ci va continuer de tester différentes options pour construire son nouveau Brésil.

Pub. le - MAJ le
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