Le Real Madrid prêt à foncer sur un milieu portugais, la grande annonce du président de Manchester City

Une cible du PSG fait de l’œil au Real

Pendant que Florentino Pérez annonce une offre à 150 M€ pour une future recrue, qui serait donc Michael Olise, José Mourinho a, lui aussi, des désirs. S’il devient bien le nouvel entraîneur du Real Madrid, le Portugais a besoin de joueurs à son image. D’après les informations de AS, il a dressé une liste de souhaits dans laquelle apparaît un certain Mateus Fernandes. Le milieu de terrain portugais est la révélation de West Ham cette saison, malgré la relégation du club anglais en Championship. Cible de plusieurs cadors européens dont le PSG depuis plusieurs semaines, le joueur de 21 ans ne devrait pas rester en 2e division anglaise, mais pour le faire partir, il faudra mettre un prix considérable : presque 100 M€. Il est encore sous contrat jusqu’en 2030…

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Manchester City plus ambitieux que jamais

Manchester City, le président, Khaldoon Al-Mubarak, affirme que le club continuera à investir massivement malgré le départ de Pep Guardiola. Il a déclaré qu’un recrutement comme celui d’Elliot Anderson, estimé à 100 millions de livres, n’est qu’un début. Al-Mubarak a aussi expliqué que Sheikh Mansour voit City comme un investissement à long terme et qu’il n’avait aucune intention de vendre. Il insiste aussi sur le fait que la valeur du club a explosé depuis le rachat. Enfin, il promet de s’exprimer davantage une fois la décision rendue dans l’affaire des 115 accusations visant City.

Didier Deschamps connaît son onze type

Pour Le Parisien, le onze des Bleus se profile après la défaite face à la Côte d’Ivoire. Michael Olise devrait être le meneur de l’attaque des Bleus, avec un rôle central dans le dispositif tactique de Didier Deschamps. Kylian Mbappé, capitaine et leader, serait lui à la pointe de l’attaque, soutenu par Ousmane Dembélé et Désiré Doué sur les côtés. Mike Maignan, Théo Hernández, Saliba, Upamecano, Koundé sont attendus derrière et le duo Tchouaméni - Rabiot sera aligné dans le double pivot. Deschamps mise sur une équipe offensive après un Euro 2024 décevant sur ce point, où l’équipe avait été critiquée pour son manque d’idées à ce niveau-là.