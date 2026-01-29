La réaction inquiétante de Kondogbia après l’élimination de l’OM

La soirée de l’OM a été dramatique face à Bruges hier soir lors de la 8e journée de Ligue des champions (3-0). Défait face aux Belges sur une note salée, les hommes de Roberto De Zerbi ont en plus vu Benfica marqué un quatrième but face au Real Madrid, synonyme d’élimination instantanée dans les derniers instants du Multiplex (4-2). Les diverses réactions dans le camp olympien ont évidemment été scrutées à la fin de la rencontre en Belgique. Geoffrey Kondogbia (32 ans) a réagi face aux médias. « C’est une soirée compliquée, on a ce qu’on mérite. Il va falloir se regarder dans la glace. La manière dont on entame la soirée, ça nous met en difficulté. Les buts qu’on prend très tôt, on en avait parlé pourtant. La réalité est là, il faut l’accepter. Le but de Benfica ? Je n’ai pas suivi personnellement. Mes coéquipiers regardaient en direct, mais moi je n’ai pas regardé. C’est un fait, le football est juste. Aujourd’hui, c’est ce qu’on mérite. Le mot honte pour qualifier notre prestation est un peu fort par contre. On a eu beaucoup d’occasions. C’était un match assez direct. Dire que c’est la honte, ce n’est pas le premier match qu’on perd, pas le dernier. Il va falloir de la lucidité», a-t-il prononcé après avoir cherché ses mots.

Cette défaite a également fait douter toute la direction phocéenne. Medhi Benatia, le directeur sportif du club, s’est permis de juger la défaite de son groupe : « soirée de merde. J’ai envie de te dire honteuse. Quand tu es dans un club comme celui-ci, tu peux perdre des matches comme tu as perdu à Madrid, à Lisbonne. Tu ne peux pas perdre comme ce soir », a-t-il déclaré en zone mixte, dévasté par la prestation des Phocéens. Désormais éliminée de la compétition, la troupe de Roberto De Zerbi va devoir se remettre au travail.