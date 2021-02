Atlético de Madrid : Kylian Mbappé et Erling Haaland font saliver João Félix

La suite après cette publicité

En 2019, l’Atlético de Madrid n’a pas hésité à débourser 120 M€ pour s’offrir les services de João Félix (21 ans). Considéré comme la nouvelle pépite portugaise en devenir, le jeune attaquant est encore loin d’avoir percé chez les Colchoneros. Auteur de 6 buts et de 1 passe décisive cette saison, l’international lusitanien (13 sélections, 3 buts) doit parfaire ses gammes. Car il est encore loin de pouvoir être comparé à deux autres phénomènes de sa génération : Kylian Mbappé (22 ans) et Erling Haaland (20 ans).

Dans une interview accordée au Telegraph, le Portugais est tout d’abord revenu sur son cas. « Kaka était ma référence dans le football. Plus maintenant, mais avant, je regardais des vidéos de lui et parfois, j’essayais de copier ses gestes et de joueur comme lui. » Si le numéro 7 des Matelassiers est depuis devenu un joueur presque aussi élégant que son aîné brésilien, Félix a ensuite évoqué ses aspirations et les cas Mbappé et Haaland.

Il rêve d'atteindre le niveau de Ronaldo et Messi

« Cristiano et Messi ont atteint un niveau que personne d’autre n’a atteint donc j’espère pouvoir y arriver un jour. Mbappé et Haaland sont en bonne position pour y parvenir donc si je me mets à leur niveau, ce sera bien pour moi. Quand vous voyez des joueurs ayant le même âge, vous voulez faire pareil. Vous voulez montrer aux gens que vous êtes capable de le faire vous aussi », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« Mbappé et Haaland sont davantage des buteurs. Mbappé, c’est un peu comme Cristiano. Il part des ailes pour repiquer au centre. Moi je joue plus en retrait qu’eux, un peu comme un second attaquant. J’aimerais pouvoir jouer un jour avec eux. Et j’espère qu’ils aimeraient jouer avec moi aussi. » C’est vrai que réunir Mbappé, Haaland et Félix sous le même maillot peut en faire saliver plus d’un.