Barça : la réponse tranchante de Victor Font à Toni Freixa sur Mbappé et Haaland

« Les transferts, on en a parlé, ça sera pour la saison prochaine. Le Barça aura l'équipe compétitive qu'il doit avoir et qu'il n'a pas actuellement. Mbappé et Haaland ? On a un code de conduite : on ne parle pas de joueurs jusqu'à leur présentation. C'est une mauvaise stratégie car ça permet à d'autres clubs de venir embêter dans les négociations. Mais c'est absolument possible de recruter les deux. C'est ce que doit faire le Barça. Recruter des joueurs qui font des différences ». Plus tôt dans la journée, le candidat aux présidentielles du Barça Toni Freixa promettait du lourd au mercato en cas de victoire, notamment grâce à l'arrivée d'un investisseur injectant 250 millions dans les caisses.

Des propos qui ont fait réagir Victor Font, un autre candidat aux élections. Pour lui, c'est tout sauf réaliste. « Recruter Haaland ? Si on veut faire croire aux gens qu'on peut mettre plus d'argent sur la table... Il faut avoir une bonne structure sportive et corriger cet effectif peu équilibré. Recruter Haaland ou Mbappé, la concierge de Núñez (ancien président polémique du Barça, NDLR) ou Florentino avec son modèle des galactiques peuvent le faire, mais notre modèle est différent. Nous sommes un train lancé à 200km/h et on doit freiner », a prévenu le candidat dans des propos rapportés par la Cadena SER.