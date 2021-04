Des maillots préparés pour la Super League finalement bradés... pour 2 euros !

Tous les fans de football européen peuvent souffler : la Super League est morte-née. Face à une levée de boucliers impressionnante et observée de toutes parts, la quasi-totalité des clubs fondateurs ont décidé de faire machine arrière et de quitter le navire. Un scénario visiblement loin d'avoir traversé l'esprit des dirigeants des frondeurs. Le Mirror a en effet révélé ce samedi que les six clubs anglais à l'origine de la création de cette ligue fermée (Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham) avaient prévu de sortir une nouvelle collection de maillots aux couleurs de la Super League.

Un plan qui est donc rapidement tombé à l'eau. Sauf que désormais, les dirigeants de ces cadors de Premier League se retrouvent avec pas moins de 70 000 maillots sur les bras. Ces tuniques, qui devaient à la base être vendues au prix de 29.99£ (soit environ 35€), vont finalement être bradées au prix unitaire de 2 euros, selon le quotidien britannique, afin que les stocks puissent malgré tout être écoulés. Alors qu'un magasin de sport était censé récupérer ces maillots collectors, au design simple et commun, c'est finalement un grossiste en ligne britannique qui va récupérer le tout, estimant pouvoir en faire des objets de collection par la suite. Une réalité bien éloignée de ce qu'avaient imaginé les responsables des écuries frondeuses en amont...