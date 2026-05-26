Mercato : l’AC Milan a pris sa décision pour Adrien Rabiot

Furieux de la fin de saison catastrophique de l’AC Milan, le propriétaire des Rossoneri a fait le ménage en limogeant pas moins de quatre dirigeants : le PDG Giorgio Furlani, le directeur sportif Igli Tare, l’entraîneur Massimiliano Allegri et le directeur technique Geoffrey Moncada. Les Rossoneri veulent repartir d’une feuille blanche, conscients qu’ils devront compenser notamment le manque à gagner lié à la non-qualification en Ligue des Champions.

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Cependant, les Lombards ne veulent pas virer n’importe quoi. Critiqué par les tifosi, le conseiller du propriétaire, Zlatan Ibrahimović est toujours en place et s’est vu confier la mission de trouver le nouvel entraîneur. Et pour ce qui est de l’effectif, Milan veut faire le ménage, mais certains profils restent appréciés. C’est le cas par exemple du vétéran Luka Modríc (40 ans). Le futur du Croate aurait été assuré en cas de qualification en C1. Mais là, la question se pose forcément.

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Milan veut savoir

Libre de tout contrat dans les jours à venir, l’ancien Merengue aimerait tout de même rester. Il se sent bien en Italie et l’AC Milan pourrait être convaincu à l’idée de conserver un joueur aussi expérimenté, même pour la Ligue Europa. Enfin, l’un des cas qui font beaucoup parler à San Siro est l’avenir d’Adrien Rabiot. Mis à la porte par l’OM, il y a près d’un an, le milieu de 31 ans a rebondi à l’AC Milan pour suivre les traces de son mentor, Massimiliano Allegri. Entre les deux hommes, la relation est presque fusionnelle et les doutes sur le futur du Français ont rapidement surgi dès que la possibilité de voir Allegri être débarqué en cas d’échec dans la course à la C1 a été évoquée par la presse italienne.

Le triste scénario s’est par la suite confirmé et l’avenir de Rabiot est donc logiquement annoncé comme incertain. Cependant, la Gazzetta dello Sport explique que l’AC Milan compte sur l’ancien Marseillais. Les Rossoneri ne sont pas dans l’urgence de vendre un joueur dont le contrat court jusqu’en 2028, mais le quotidien au papier rose explique que les futurs dirigeants milanais vont rapidement passer un coup de fil au joueur pour connaître ses intentions et espèrent qu’il sera toujours motivé. Rabiot restera-t-il fidèle à Milan ? Ou cherchera-t-il à suivre Allegri dans son nouveau défi (annoncé avec insistance au Napoli) ?