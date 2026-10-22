Ligue des Champions : le RC Lens risque une lourde sanction de l’UEFA

La soirée de mercredi a viré au cauchemar pour le RC Lens. Lourdement battus sur la pelouse du Club Bruges (3-0), lors de la troisième journée de Ligue des Champions, les Sang et Or ont également été rattrapés par le comportement de certains de leurs supporters. Selon RMC Sport, l’UEFA va ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre du club artésien après plusieurs incidents survenus dans le parcage visiteurs. À la demi-heure de jeu, des fumigènes ont été lancés sur la pelouse depuis la tribune occupée par les supporters lensois, obligeant l’arbitre à interrompre temporairement la rencontre. Des événements consignés dans les rapports des officiels de l’instance européenne, alors que cette affiche avait déjà été considérée comme à risques par les autorités belges. Le RC Lens s’expose désormais à des sanctions qui pourraient aller d’une amende à une interdiction de déplacement de ses supporters lors de prochaines rencontres européennes.

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Et la situation pourrait être d’autant plus préoccupante que le club nordiste n’en est pas à son premier incident cette saison. Lors de la première journée de Ligue des Champions, des fumigènes avaient déjà été allumés par ses supporters sur la pelouse du Slavia Prague, entraînant une période probatoire pour Lens. Cette récidive potentielle, aggravée par l’interruption du match à Bruges, pourrait donc peser lourd dans la décision de l’UEFA. Sur le plan sportif, les nouvelles ne sont guère meilleures pour les hommes de Yannick Cahuzac. Malgré plusieurs occasions, les Lensois se sont heurtés à un Yann Sommer particulièrement inspiré dans les cages belges, tandis que Bruges s’est montré bien plus efficace devant le but. Avec cette nouvelle défaite, le RCL recule à la 27e place du classement de la phase de ligue.