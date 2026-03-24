Révélation sur la prolongation de Vinicius Jr au Real, l’Espagne monte au créneau pour Joan Garcia

Arbeloa, facteur X pour Vinicius

À Madrid, la prolongation de Vinicius Junior cristallise l’attention. Comme l’indique AS, la prolongation du Brésilien, en grande forme ces derniers temps, est plus proche que jamais et Florentino Pérez s’implique personnellement pour parvenir à un accord. Alors que sa précédente relation avec Xabi Alonso suscitait des doutes quant à une éventuelle prolongation, le numéro 7 madrilène devrait prolonger son aventure. Le média fait également un focus sur le virage à 180 degrés de Vinicius. Depuis son changement polémique sous Xabi Alonso lors du Clasico, le Brésilien, qui reste sur 10 buts inscrits en 11 matchs, s’est métamorphosé à l’image de son nouveau doublé inscrit face à l’Atlético ce week-end. Et si Vini devrait porter le maillot madrilène la saison prochaine, le journaliste d’El Chiringuito Marco Benito a fait une révélation à ce sujet en déclarant qu’il est important qu’Arbeloa reste entraîneur du Real pour voir le Brésilien prolonger. Reste désormais à savoir si l’attaquant obtiendra gain de cause.

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Joan Garcia peut griller des places

Chez le rival blaugrana à présent, c’est le gardien du Barça, Joan Garcia qui est mis en avant par Mundo Deportivo. « Mur mondial » titre le média catalan, alors que le portier Blaugrana, qui réalise une magnifique première saison avec Barcelone, est appelé pour la première fois avec la Roja à quelques mois du mondial. « Impact mondial » poursuit le quotidien dans ses pages intérieures qui indique que malgré sa première apparition le portier peut jouer un rôle majeur dans la sélection. Présent aux côtés d’Unai Simon, David Raya et Alex Remiro, le gardien a une place de choix à aller chercher s’il continue à performer en club. Même son de cloche pour Sport qui pousse en faveur du portier catalan en indiquant que le grand moment est arrivé. Reste désormais à savoir si l’entraîneur de la Roja Luis de la Fuente lui offrira du temps de jeu face à la Serbie ou l’Égypte.

Nick O’Reilly peut rêver grand

En Angleterre, on parle encore du jeune héros de Manchester City Nick O’Reilly, double buteur lors de la finale de League Cup face à Arsenal qui est plébiscité par le Daily Mirror. Mais après cette prestation majuscule offrant un titre aux hommes de Pep Guardiola, le jeune milieu anglais peut rêver grand à l’approche de la Coupe du Monde. Comme l’indique le Daily Mail, le joueur qui vient de fêter ses 21 ans peut prétendre à une place avec les Three Lions.