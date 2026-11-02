OL, Sporting, Fonseca… le mercato des entraîneurs en pleine saison échappe-t-il à toute règle ?

Le départ de Paulo Fonseca vers le Sporting remet en lumière une particularité du marché des entraîneurs. En pleine saison, alors que l’Olympique Lyonnais est toujours engagé en Ligue 1 et en Ligue Europa, le club portugais est sur le point de réussir à attirer son technicien pour lui confier son banc après le licenciement de Rui Borges. Il aurait d’ailleurs déjà communiqué son départ en interne. Un mouvement qui rappelle que les entraîneurs peuvent, eux aussi, changer de club en cours d’exercice, parfois au moment le moins opportun pour leur ancienne équipe. Dans ce dossier, le Sporting n’a pas attendu la fin de la saison pour avancer ses pions. Les discussions ont rapidement progressé, un accord verbal a été trouvé avec Fonseca et les deux clubs ont travaillé sur les modalités de son départ. Une opération qui pose une question intéressante sur le fonctionnement du football professionnel. Jusqu’où un club peut-il aller pour récupérer l’entraîneur d’un concurrent encore sous contrat ? Car contrairement au marché des joueurs, où les périodes de transferts et les règles d’enregistrement encadrent fortement les mouvements, celui des entraîneurs ne connaît pas de fenêtre de mercato comparable. Rien n’interdit, en principe, au Sporting de solliciter Fonseca en novembre ou à un autre club de recruter un technicien en pleine saison. Le contrat de travail de l’entraîneur reste juridiquement protégé et sa rupture doit respecter des conditions précises. Dans le cas lyonnais, l’arrivée du Portugais à Lisbonne nécessitait de trouver un terrain d’entente avec l’OL pour organiser son départ.

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Une situation qui soulève également la question de la protection des clubs, capables d’investir dans un projet sportif et de voir leur entraîneur partir à la première sollicitation d’une formation plus attractive. Le cadre réglementaire de la FIFA apporte justement quelques réponses. Depuis janvier 2021, l’instance mondiale dispose d’une annexe spécifique dans son règlement du statut et du transfert des joueurs, consacrée aux contrats de travail des entraîneurs professionnels. Son article 3 pose un principe essentiel, un contrat ne peut prendre fin qu’à son expiration ou d’un commun accord entre les parties. L’article 4 autorise néanmoins une rupture sans indemnité lorsqu’il existe une juste cause. La FIFA prévoit également une protection particulière en cas de salaires impayés. Un entraîneur peut ainsi rompre son engagement si son club ne lui verse pas au moins deux mensualités, à condition de l’avoir préalablement mis en demeure par écrit et de lui avoir accordé un délai de 15 jours pour régulariser sa situation. Mais le texte va plus loin. Son article 6 prévoit des conséquences financières en cas de rupture sans juste cause. L’indemnisation du club lésé doit tenir compte du préjudice subi, des circonstances individuelles et du droit national applicable. Surtout, son quatrième alinéa prévoit des sanctions contre toute personne soumise aux statuts de la FIFA qui agirait dans le but d’inciter un entraîneur à rompre son contrat. Un point particulièrement intéressant dans le cas d’un recrutement organisé par un concurrent.

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Et l’UEFA dans tout ça ?

De son côté, l’UEFA ne prévoit pas davantage d’interdiction générale concernant le recrutement d’un entraîneur en cours de saison. Ses règlements encadrent principalement les conditions dans lesquelles les clubs doivent exercer leurs fonctions sportives. L’article 47 de son règlement sur les licences impose la présence d’un entraîneur principal qualifié, confirmé par l’association nationale et titulaire des diplômes requis. Le règlement de la Ligue des Champions 2026/2027 reprend cette obligation dans son article 6.01, qui exige que les rencontres soient dirigées par un technicien répondant aux critères de qualification de l’instance européenne. En clair, l’UEFA veille à ce que chaque équipe dispose d’un entraîneur officiellement reconnu et suffisamment qualifié, mais ne fixe aucune période durant laquelle les clubs pourraient ou non le recruter. Elle n’intervient pas directement dans les négociations entre le Sporting et l’OL. Le précédent de Rúben Amorim illustre parfaitement cette réalité économique. À l’automne 2024, Manchester United avait décidé de faire du technicien portugais sa priorité après le licenciement d’Erik ten Hag. Pour convaincre le Sporting de le libérer en pleine saison, les Red Devils avaient accepté de lever sa clause de départ fixée à 10 millions d’euros. Le club lisboète avait lui-même confirmé cette proposition dans un communiqué transmis à l’autorité portugaise des marchés financiers. Amorim avait finalement rejoint Manchester United le 11 novembre, après avoir encore dirigé le Sporting durant plusieurs jours. Ce dossier démontre que les entraîneurs les plus convoités peuvent, eux aussi, faire l’objet d’opérations financières importantes. Mais contrairement aux transferts de joueurs, il ne s’agissait pas d’une indemnité de transfert réglementée par un barème FIFA. La somme résultait avant tout d’un mécanisme contractuel négocié avec le club employeur.

Comprendriez-vous le choix de Paulo Fonseca de quitter l'OL pour le Sporting ? OUI : c'est son club de cœur, un rêve d'enfance pour lui NON : c'est une trahison totale envers Lyon, il ne peut pas faire ça Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Dans le cas de Fonseca, les modalités financières du départ doivent donc être analysées à travers son contrat et l’accord trouvé entre les deux formations. Cette protection contractuelle a également été examinée par le Tribunal arbitral du sport. Dans une sentence rendue le 31 mai 2021, référencée CAS 2020/A/7342, le TAS s’est penché sur le départ d’un entraîneur espagnol après plusieurs manquements financiers de son club. Les arbitres ont notamment rappelé qu’une rupture sans conséquence financière nécessitait un manquement suffisamment grave de l’employeur, incompatible avec la poursuite de la relation contractuelle de bonne foi. Le dossier avait également permis de préciser l’importance d’une mise en demeure préalable pour donner à l’autre partie la possibilité de respecter ses obligations. Cette décision ne concerne pas le recrutement d’un entraîneur par un concurrent, mais elle illustre la manière dont les juridictions sportives peuvent intervenir lorsque les engagements contractuels ne sont pas respectés. Autre élément à surveiller, la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 juillet 2026 dans l’affaire RRC Sports (C-209/23). Elle concerne les règles de la FIFA sur les agents, leur rémunération, la représentation multiple et les démarches de prospection auprès des joueurs et des entraîneurs. La juridiction européenne a notamment considéré que certaines restrictions imposées aux agents pouvaient constituer des entraves à la concurrence et à la libre prestation des services. Elle n’a toutefois pas statué sur la légalité du recrutement d’un entraîneur encore sous contrat.

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Au-delà du cas Fonseca, c’est donc toute l’organisation du marché des entraîneurs qui interroge. Les clubs peuvent investir plusieurs mois dans la construction d’un projet sportif, recruter des joueurs selon les demandes de leur technicien et se retrouver brutalement confrontés à son départ. Le précédent Amorim montre que certaines formations sont prêtes à dépenser plusieurs millions d’euros pour accélérer une opération. La FIFA dispose pourtant déjà d’un dispositif pour sanctionner les personnes qui incitent à une rupture contractuelle et prévoit des mécanismes d’indemnisation pour les clubs lésés. Reste à savoir dans quelle mesure ces dispositions sont réellement dissuasives et si elles suffisent à protéger les investissements sportifs des employeurs. Le dossier lyonnais offre une illustration concrète de cette problématique. Sans interdiction de recruter en cours de saison, le marché des entraîneurs repose avant tout sur la solidité des contrats, la capacité des clubs à négocier et le respect des engagements pris. Un fonctionnement bien différent de celui du mercato des joueurs, qui continue de laisser une grande liberté aux clubs les plus déterminés à changer de banc.