Jaouen Hadjam a signé au FC Nantes

Actuel 14e de Ligue 1, le FC Nantes, toujours en course en Ligue Europa avec un séduisant 16e de finale face à la Juventus, cherche à se renforcer considérablement sur le marché des transferts. Outre les discussions avancées avec Andy Delort en attaque, les Canaris devraient accueillir un renfort en défense.

Selon nos informations, le jeune latéral gauche du Paris FC Jaouen Hadjam (19 ans) se rapproche du FC Nantes. Le joueur est déjà d’accord pour rejoindre la formation d’Antoine Kombouaré et a notamment refusé la Salernitana et Al Rayan. Le dossier est quasiment finalisé selon des sources en interne. Le FC Nantes cherchait activement un remplaçant à Quentin Merlin qui vient de se blesser. Le transfert est d’environ 300.000 euros avec 20% à la revente et un contrat de 4 ans et demi.

Le FC Nantes dynamite le mercato de Ligue 1 !