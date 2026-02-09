Rennes fonce sur Franck Haise

Cette fois, c’est bien terminé entre Rennes et Habib Beye. Le club breton vient d’officialiser sa rupture avec le technicien sénégalais de 48 ans. « Le Stade Rennais F.C. a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Habib Beye et de ses adjoints Messieurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza. Dans l’attente de la décision à venir, les entraînements de l’équipe professionnelle seront assurés par Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand jusqu’à nouvel ordre. »

Pour le remplacer Ouest-France assure que c’est le profil de Franck Haise qui a été retenu. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Haise, qui a joué à Rennes et qui a été coach des U17 du club breton il y a quelques années, a l’avantage d’être libre depuis son départ de Nice. Sa probable arrivée au Roazhon Park est loin d’être une surprise puisque le président du SRFC, Arnaud Pouille, connait bien Haise pour avoir travaillé avec lui au RC Lens. Les deux hommes sont restés très liés et il convient de rappeler que l’ombre du coach de 54 ans planait déjà au-dessus de Beye quand ce dernier avait été nommé il y a un an pour une mission de six mois (avant de prolonger).