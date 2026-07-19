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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Cristian Romero sort à son tour sur blessure

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Cristian Romero avec Tottenham @Maxppp
Espagne 1-0 Argentine
winamax
1 2.25 N 3.05 2 3.60 bonus 100€

Décidément, les désillusions s’enchaînent pour l'Argentine en finale de cette Coupe du Monde. Auteurs d’une finale poussive avec 0 tir au bout de plus de 75 minutes de jeu, les Argentins sont asphyxiés par les Espagnols. Pire encore, l’Albiceleste fait face à plusieurs terribles déconvenues.

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En effet, après avoir déjà géré la sortie sur blessure de son défenseur central titulaire Lisandro Martinez en première période, Lionel Scaloni a également perdu son compère de charnière Cristian Romero à la 70e minute. Visiblement touché, il a été remplacé par le Marseillais Facundo Medina.

Pub. le - MAJ le
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