Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : Cristian Romero sort à son tour sur blessure
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@Maxppp
Décidément, les désillusions s’enchaînent pour l'Argentine en finale de cette Coupe du Monde. Auteurs d’une finale poussive avec 0 tir au bout de plus de 75 minutes de jeu, les Argentins sont asphyxiés par les Espagnols. Pire encore, l’Albiceleste fait face à plusieurs terribles déconvenues.
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En effet, après avoir déjà géré la sortie sur blessure de son défenseur central titulaire Lisandro Martinez en première période, Lionel Scaloni a également perdu son compère de charnière Cristian Romero à la 70e minute. Visiblement touché, il a été remplacé par le Marseillais Facundo Medina.
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