Le Barça communique sur Frenkie de Jong et Memphis Depay

La trêve internationale a fait des ravages. En proie à une véritable hécatombe dans ses rangs, le FC Barcelone déplore les blessures récentes de Frenkie de Jong (25 ans) et de Memphis Depay (28 ans) avec les Pays-Bas, engagés en Ligue des Nations. Les Blaugranas sont sortis du bois ce lundi et viennent de publier un communiqué médical pour donner des nouvelles des deux Néerlandais, touchés aux ischio-jambiers.

La suite après cette publicité

« Le milieu de terrain Frenkie de Jong a un allongement du muscle semi-tendineux de la cuisse gauche. Il n'est pas disponible pour la sélection et son rétablissement dictera son retour. L'attaquant de Memphis souffre d'une blessure au muscle biceps fémoral de la cuisse gauche. Il n'est pas disponible pour la sélection et son rétablissement dictera son retour », précise le Barça. Xavi s'en serait bien passé.

❗️ MEDICAL NEWS @DeJongFrenkie21 has an elongation of the semitendinosus muscle in his left thigh. @Memphis has an injury to the biceps femoris muscle in his left thigh.



🔗 MORE INFO: https://t.co/1Dm82iQUe1 pic.twitter.com/ShsfUN0kt3