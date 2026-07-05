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L’Atlético de Madrid freiné dans le dossier Hjulmand

Par Sasha Nahon
1 min.
Hjulmand s'apprête à quitter le Sporting après trois saison au club. @Maxppp

Le transfert de Morten Hjulmand à l’Atlético de Madrid est loin d’être bouclé. Selon AS, le Sporting Portugal a rejeté une première offre des Colchoneros et ne compte pas négocier à n’importe quel prix. Le président du club lisboète, Frederico Varandas, a fixé la barre haut en réclamant au moins 40 millions d’euros pour laisser partir son milieu de terrain. « Nous avons refusé la première offre et, s’ils ne s’alignent pas sur sa valeur, il restera au club », a prévenu le dirigeant portugais, fermant la porte à un départ à prix réduit.

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Malgré cette position ferme, Hjulmand souhaiterait rejoindre l’Atlético, avec lequel un contrat de cinq ans serait déjà en préparation. Diego Simeone voit en l’international danois un renfort majeur pour son entrejeu, capable d’apporter davantage d’équilibre et de libérer Pablo Barrios. Son arrivée s’inscrirait dans un mercato ambitieux, après la signature d’Alejandro Grimaldo et en attendant celle de Kang-In Lee. Reste désormais à savoir si les dirigeants madrilènes accepteront de revoir leur offre à la hausse pour satisfaire les exigences du Sporting.

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