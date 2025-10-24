Rafael Benitez est le nouvel entraîneur du Panathinaïkos

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Sans club depuis son départ du Celta de Vigo en 2024, Rafael Benitez a enfin rebondi ce vendredi en devenant le nouvel entraîneur du Panathinaïkos. Septième dans le championnat grec, le club mythique s’est incliné face au Feyenoord ce jeudi en Europa League. Une défaite fatale à l’ancien coach Christos Kontis, démis de ses fonctions ce vendredi. Il est ainsi remplacé dans la foulée par l’entraîneur espagnol, comme annoncé dans un communiqué paru ce jour :

«Le Panathinaikos FC annonce le début de sa collaboration avec l’un des entraîneurs les plus titrés du football mondial et le meilleur entraîneur à n’avoir jamais rejoint une équipe grecque, Rafa Benitez ! Les innombrables titres remportés au cours de sa longue carrière – dont la Ligue des champions, deux Coupes UEFA/Ligue Europa et une Coupe du monde des clubs – ainsi que sa carrière footballistique témoignent de l’envergure et de la stature de l’entraîneur espagnol. Rafa Benitez prend immédiatement ses fonctions au Trèfle, aux côtés de son staff.»