De la Ligue des Champions au Régional 2, le parcours hors du commun de Nabil Ghilas

Les divisions changent, mais les frissons restent pour Nabil Ghilas. Ancien international algérien passé par le FC Porto, l’attaquant de 36 ans savoure aujourd’hui chaque minute passée sur les pelouses de National 2. En 2023, après plus d’un an sans jouer et alors qu’il pensait avoir définitivement tourné la page du football, le Marseillais de naissance rallie le projet familial porté par son cousin Elias Taguelmint, directeur sportif du SC Berre, alors pensionnaire de Régional 2. «Honnêtement, je ne voulais plus entendre parler du ballon, j’étais en fin de carrière complet. Dans ma tête, c’était terminé. Je pensais déjà à la suite puis il a y eu ce projet qui m’a fait rechausser les crampons. On a repris du plaisir et on a commencé à remettre des buts, sourit Ghilas, qui évolue aujourd’hui avec son neveu Darik.

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À son arrivée, le Marseillais sent tout de suite le potentiel du projet, et il fait jouer ses réseaux avec son cousin Elias Taguelmint afin d’attirer du beau monde : l’ancien joueur de Monaco, David Gigliotti, se laisse convaincre, comme Yohan Mollo un peu plus tard, ou encore Liassine Cadamuro, ex-international algérien que Ghilas a fréquenté en sélection, et mari de l’ancienne internationale française Louisa Nécib. «C’est avant tout une aventure familiale, je suis originaire de Marseille mais j’ai aussi de la famille à Berre (Bouches-du-Rhône). Mon cousin a joué 10 ans à Marseille Consolat, ça faisait 30 ans qu’il ne se passait pas grand-chose dans le club. On s’est dit qu’il y avait un truc à faire avec nos connexions. J’ai intégré le comité, on a présenté le projet de reprise à la mairie», explique le joueur passé par le Portugal, la Turquie et même la Liga durant sa carrière.

36 pions en R1, et meilleur buteur de N2 cette saison devant le Marseillais Antoine Valero

La première année (2023/2024), le club se fixe l’objectif de monter en Régional 1 sous deux ans. L’équipe se construit au téléphone, et la greffe prend rapidement. Ghilas, qui retrouve les terrains après des mois d’inactivité, marque 11 buts dès son retour. Berre terminera deuxième derrière Martigues, mais la saison suivante sera la bonne. Le serial buteur fera trembler les filets 36 fois, marquant à peu près 80% des buts de son équipe. «J’étais à l’abandon en revenant, j’avais pris un peu de poids, donc il a fallu que je retrouve une hygiène de vie de joueur, que je fasse attention à mon alimentation, que je reprenne des séances chez le kiné… Mais marquer des buts, c’est comme le vélo, ça ne se perd pas », résume l’attaquant révélé sous les couleurs de Moreirense FC (2010-2013), sans jamais oublier ses coéquipiers.

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Coéquipiers à Berre, Liassine Cadamuro et Nabil Ghilas se sont aussi fréquentés en sélection d’Algérie

«Aujourd’hui, je kiffe, il y a de bons petits joueurs autour de moi, ils me régalent. À un moment donné, je sais que ce sera la fin, mais en attendant, j’accompagne les petits. » C’est ce qu’il continue de faire - et très bien - cette saison, après avoir connu une montée en National 2 (ancien National 3) en mai. Auteur de 28 buts la saison dernière lors de l’épopée de Berre en R1, que nous vous relations, Ghilas en compte cette saison 7 en 5 matchs de N2, ce qui fait de lui le meilleur buteur du championnat devant la sensation marseillaise Antoine Valero. Avec 5 victoires en autant de rencontres, Berre est également leader sa poule, où l’on retrouve, entre autres, les réserves de l’ASSE, de Montpellier, de l’OM, mais aussi des clubs établis à ce niveau-là comme l’ES Cannet ou même Alès. «On est à deux niveaux du monde professionnel, on va travailler doucement», confie Ghilas, auteur d’un triplé le week-end dernier lors de la victoire berroise face à Mandelieu (6-0).

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L’école de la deuxième chance et l’envie de montrer la voie aux plus jeunes

Mais pour l’attaquant d’1m83, l’enjeu va bien au-delà du terrain. À rebours des parcours classiques des centres de formation, l’ancien international algérien a fait ses armes dans le football amateur avant de toucher le monde professionnel et d’y enchaîner les belles saisons. À l’époque, ce sont ses performances à Cassis-Carnoux, alors en National (2009-2010, le club a depuis disparu), qui lui ouvrent les portes du Moreirense FC, puis celles de Porto et de la Ligue des Champions en 2013. Aujourd’hui, Ghilas veut donc convaincre les plus jeunes qu’une autre route vers le haut niveau existe. «Pour moi, c’est l’école de la deuxième chance, la plupart sont des petits jeunes rejetés des centres de formation, ou parfois des petits dont le caractère leur a compliqué la tâche. Nous, notre rôle, c’est de les remettre sur le droit chemin et de leur montrer qu’ils peuvent encore vivre du football, progresser, se relancer, et même jouer en Ligue 3 ou autre. On veut leur donner cette possibilité », explique Ghilas, rejoint dans le projet cet été par Lamine Gassama, ancien international sénégalais passé par l’OL.

L’enthousiasme suscité autour du club offre effectivement un contexte propice pour attirer les regards des observateurs, et des sponsors, susceptibles d’accompagner le club dans ses ambitions et de contribuer à son développement à long terme. En équipe senior, Berre figure aujourd’hui parmi les clubs les plus importants et les plus attractifs des Bouches-du-Rhône, derrière la locomotive l’Olympique de Marseille, Aubagne Air Bel, en Ligue 3, et Istres, en National 1 (frappés par des difficultés financières, Martigues et Marignane sont, eux, repartis de tout en bas). Et le choix de faire l’impasse sur la Coupe de France n’a pas freiné la dynamique autour du club, au contraire. «L’engouement, on le trouve chaque week-end en jouant devant 600, 700 ou 800 personnes, il s’est créé dans tout le département, apprécie Nabil Ghilas. La Coupe de France nous a malheureusement fait mal la première année (2023/2024). On tombe au 6e tour face à Marignane (Ligue 3, défaite 2-1), mais on a perdu beaucoup de joueurs et pris beaucoup de cartons qui ont impacté le championnat, et on a terminé 2e derrière Martigues.» Dans ce club où l’on brandit comme devise la philosophie “on ne se lève pas pour perdre, on se lève pour gagner”, le choix de privilégier le championnat s’est donc rapidement imposé. «C’était soit : on va au Stade de France et on gagne la Coupe de France, ce qui ne peut pas arriver, soit on met ça de côté et on essaye d’aller chercher un meilleur championnat pour les années à venir. C’est un plaisir qu’on partage entre nous, entre amis», raconte Ghilas. Une preuve encore que le plaisir reste le meilleur moteur de la performance.