Nice - Lens : les compositions officielles

3 semaines avant de se retrouver en finale de la Coupe de France, Nice et Lens s’affrontent ce soir à l’Allianz Riviera (coup d’envoi à 21h05) avec des objectifs cette fois bien différents. Les Aiglons tenteront de se rapprocher du maintien, tandis que les Sang et Or veulent consolider leur 2e place et retarder le sacre du PSG.

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Après son nul encourageant à Marseille dimanche dernier (1-1), l’équipe de Claude Puel s’avance ce soir avec un XI où un absent de marque est à déplorer : touché à la cuisse durant la semaine, Elye Wahi est forfait face à son ancienne équipe, remplacé par Sofiane Diop, qui accompagnera Mohamed-Ali Cho devant. Au milieu, Salis Abdul Samed s’asseoit sur le banc, substitué par Tom Louchet, qui formera le trio avec Hicham Boudaoui et Morgan Sanson.

Allan Saint-Maximin ne manquera pas, lui, ses retrouvailles avec son ancien public. Le transfuge du Club América pendant le mercato hivernal est titularisé aux côtés de Florian Thauvin, en soutien d’Odsonne Édouard, eux aussi de retour dans le XI après avoir été ménagés à Brest le week-end dernier. Pierre Sage, qui avait été échaudé par certaines performances individuelles manquées au sein de l’équipe remaniée alignée en Bretagne, envoie cette fois-ci ses meilleures armes pour retrouver la victoire.

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Les compositions officielles :