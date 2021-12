PSG : Kylian Mbappé déjà de retour à l'entraînement

Brillant depuis le début de saison avec 15 buts et 15 passes décisives en 24 apparitions toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé ne semble pas perturbé par ces innombrables informations autour de son avenir. En fin de contrat en juin prochain et fortement pressenti du côté du Real Madrid, l'attaquant parisien semble pour l'instant être totalement focalisé avec le club de la capitale. Pour preuve, profitant de quelques jours de repos au cours desquels il a notamment reçu le trophée de meilleur joueur de l'année lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards, le natif de Bondy est déjà revenu à l'entraînement. Seul et un jour plus tôt que la date prévue.

Autorisé à prendre des vacances jusqu'au 1er janvier, date de la reprise de l'entraînement avec le PSG, l'attaquant de 23 ans a, en effet, décidé de reprendre le chemin des terrains du Camp des Loges dès ce vendredi. Avec quelques membres du staff parisien, l'international français a notamment effectué quelques exercices avec ballon comme il l'a montré sur des stories publiés sur son compte Instagram. Intenable depuis plusieurs mois, le champion du monde 2018, qui a récemment déclaré vouloir tout gagner au cours de l'année 2022, se donne les moyens de parvenir à ses fins.