Liga : Villarreal se fait surprendre à domicile par Osasuna

Ce dimanche de Liga débutait à 14h avec cette opposition entre Villarreal, 6ème avant le coup d’envoi, et Osasuna, 14ème. L’objectif pour l’équipe d’Unai Emery était de s’imposer pour monter à la 5ème place alors qu’Osasuna cherchait à prendre le maximum de points pour valider son maintien dans l’élite du football espagnol.

La suite après cette publicité

En première période, aucun but n’était inscrit et les deux équipes rentraient donc aux vestiaires avec un score nul et vierge. 0-0 à la pause. En seconde période, le sous-marin jaune se faisait surprendre et était puni par Osasuna et Moncayola (64e). 1-0. Mais les les partenaires de Francis Coquelin et Etienne Capoue, remplaçants aujourd’hui, ne tardaient pas à revenir au score grâce à ce contre-son-camp de David Garcia (70e). Quatre minutes plus tard, Budimir permettait à Osasuna de repasser devant au tableau d’affichage (74e). 2 buts à 1, score final. Mauvaise opération pour Villarreal qui voyait sa série de trois victoires consécutives être stoppée. Pas de 5e place pour le sous-marin jaune donc qui restait 6ème alors qu'Osasuna grimpait d'une place et montait à la 13ème position.

Le classement de la Liga