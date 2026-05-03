Nohim Chibani attise les convoitises

À 22 ans, Nohim Chibani est en train de s’imposer comme l’une des révélations défensives de la saison en National. Formé à l’AS Cannes, le défenseur central lyonnais d’origine algérienne a rejoint le SC Aubagne Air-Bel sous la forme d’un prêt en provenance de QRM. Il n’a pas mis longtemps à s’y rendre indispensable. Avec ses 21 apparitions toutes compétitions confondues, le joueur d’1m89 a affiché une régularité et une solidité qui font de lui, selon les données statistiques, l’un des meilleurs défenseurs centraux de son championnat.

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Un bilan data favorable auquel il faut ajouter deux buts et trois passes décisives en National. Et forcément, ça ne passe pas inaperçu. Selon nos informations, des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont venus aux renseignements, et à l’étranger, des formations de Serie B italienne, de première division portugaise et roumaine ont déjà formulé des offres concrètes, sachant que Chibani sera libre à l’issue de son contrat avec QRM en juin. Cette saison, il a prouvé qu’il a toutes les qualités pour passer à la vitesse supérieure dans sa carrière.