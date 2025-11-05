Bayern : la sortie polémique de Josip Stanišić après la blessure d’Hakimi

Le PSG retient son souffle. Défait (1-2) par le Bayern Munich, mardi soir, lors de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le club de la capitale a, par ailleurs, enregistré deux nouvelles blessures. Relancé par Luis Enrique face aux Bavarois, Ousmane Dembélé a d’abord été contraint de céder sa place à la 25e minute de jeu. Juste avant la pause, Achraf Hakimi, victime d’un terrible tacle de Luis Diaz, a lui aussi quitté ses partenaires et pourrait manquer plusieurs semaines de compétition (3 à 5 selon les premières informations publiées).

Présent en zone mixte après la victoire des siens, Josip Stanisic, défenseur croate des Munichois, est d’ailleurs revenu sur le geste de son coéquipier colombien. «Il sait lui-même qu’il doit se montrer plus malin dans ce genre de situation», a tout d’abord avoué l’intéressé avant de répondre à la question suivante : «S’est-il excusé auprès de l’équipe ? Non, il ne l’a pas fait. Nous l’avons remercié (rires). Je plaisante ! Il était heureux. Comme nous tous». Pas sûr que cette déclaration soit au goût des Franciliens…