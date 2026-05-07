L’OL, Rennes et le LOSC lancent la bataille pour Kevin Danois

Il a déjà presque tout connu dans l’Yonne et son ascension force le respect. Lancé dans le grand bain professionnel en 2023, puis sacré champion de Ligue 2 en 2024, Kevin Danois a suivi une progression parfaitement linéaire. Mais cette saison, l’international Espoirs français a clairement franchi un cap monumental. Devenu un titulaire indiscutable dans l’entrejeu auxerrois, le numéro 5 détonne par ses qualités athlétiques impressionnantes et son intelligence de jeu largement au-dessus de la moyenne. Homme à tout (bien) faire au milieu de terrain, il impressionne les observateurs par son volume de jeu, sa maturité et sa capacité à faire basculer les rencontres. Extrêmement propre à la récupération, l’Antillais est également capable de casser les lignes pour rentrer dans la surface adverse balle au pied avec une aisance technique redoutable.

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S’il brille par son activité incessante dans le cœur du jeu, ses statistiques viennent sublimer cette montée en puissance. Du haut de ses 54 matchs disputés en Ligue 1 au cours de sa jeune carrière, le milieu de terrain affiche un bilan de trois buts et une passe décisive cette saison. Mais un détail statistique hallucinant vient couronner le tout : ses trois réalisations ont toutes été inscrites depuis l’extérieur de la surface de réparation. C’est tout simplement le total le plus élevé dans le Top 5 européen pour un joueur qui marque uniquement de loin ! Des missiles longue distance qui illustrent sa grande confiance actuelle et son audace face au but.

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Du beau monde en Ligue 1 sur Kevin Danois

Forcément, un tel profil ne passe pas inaperçu. Conscient du joyau qu’elle détient, la direction de l’AJA, qui avait déjà repoussé une offre de 11 M€ de Bournemouth en 2025, l’a prolongé jusqu’en 2029 en octobre dernier, faisant de lui l’un des atouts majeurs du projet bourguignon. Pour autant, le scénario d’un transfert estival dépendra grandement du destin sportif d’Auxerre, 16e du championnat et promis pour l’instant à deux journées de la fin au barrage Ligue 1/Ligue 2. En cas de relégation en deuxième division, les dirigeants auraient sans doute toutes les peines du monde à résister aux avances répétées de ses nombreux courtisans. Selon nos informations, la bataille fait déjà rage en France puisque l’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et le LOSC l’ont tous placé dans leur viseur.

La tentation de rejoindre un club disputant la Coupe d’Europe, voire de s’envoler pour la très lucrative Premier League (Newcastle l’observe) ou la Bundesliga dès ce mercato 2026, pourrait légitimement pousser le natif de Basse-Terre à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Quoi qu’il en soit, Kevin Danois, dont la valeur est estimée à 12 M € par Transfermarkt, se retrouve aujourd’hui au cœur de toutes les attentions. Talent brut, travailleur infatigable et désormais décisif, l’international espoir tricolore s’impose comme l’une des révélations majeures du football français. Une étoile montante dont l’ascension semble, elle, totalement impossible à arrêter.