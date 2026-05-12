D’ancien espoir de l’OL à écrivain à 19 ans, la folle trajectoire de Baptiste Monveneur

Un footballeur qui écrit un livre, ça arrive. Pas souvent, mais ça arrive. Un footballeur de 19 ans qui écrit un livre sur ce qu’il a vécu de l’intérieur dans l’un des centres de formation les plus réputés de France, ça, par contre, c’est une première. Baptiste Monveneur, natif d’Arnas dans le Beaujolais, est passé par l’Académie de l’Olympique Lyonnais de 12 à 17 ans. Il y a quelques jours, cet ancien grand espoir lyonnais vient de sortir "À l’aube du jeu et des mots" aux éditions Les Passionnés de Bouquins. Un témoignage né de ses souvenirs pendant la formation, par un joueur de formation. Une perspective que personne n’avait jamais vraiment tenté d’occuper.

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Du brassard de capitaine à la fin de son aventure à l’OL

Ce que Monveneur décrit dans son livre, c’est d’abord la réalité concrète de ce que signifie vivre dans un grand centre de formation à l’adolescence. Il ne cherche pas à donner sa version glamour du centre de formation, mais bel et bien le côté authentique, notamment de la fin de l’aventure, comme il nous l’a confié : « mon départ de l’OL, c’est vrai que ça s’est fait très brutalement. Pendant des années, tu es dans un cadre privilégié au cœur du centre de formation de Lyon, qui est un centre formidable. Tu portes ce blason, ce maillot tous les jours, tu t’entraînes avec. C’est une exposition permanente à ce club. Et puis du jour au lendemain, on t’annonce que tu n’es pas conservé. Tout s’arrête. Il faut trouver un nouveau club. Il faut finalement tout refaire. Aujourd’hui, j’ai même du mal à me rendre compte que j’étais à l’OL. »

Dans le récit de Monveneur, il y a un moment précis où tout bascule. Il est en U15, capitaine sous la direction de Cyril Dolce, en pleine période Covid. Il est même surclassé quelques semaines avec Pierre Sage, ce qui est un signal fort, pour un joueur de son âge. Et là, après un différend avec un coéquipier dans le vestiaire, ce dernier subit un choc à la cheville qui l’éloignera des terrains pendant près de deux mois. « Je ne saurais pas dire si c’est volontaire, même si je le dis dans le livre ». Il signe son premier contrat un mois après mais la dynamique est cassée. Sur la même saison, six mois plus tard, il se claque le mollet juste avant la trêve. En U16, toujours avec Pierre Sage, il souffre du Covid. Miné par ces trois blessures contraignantes, il perd le fil de sa trajectoire prometteuse.

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Et à l’issue de ces galères, il est repositionné latéral droit, signe d’un léger déclin et d’une considération moindre à son égard. « Je pense que ces deux blessures marquent un vrai déclencheur. Tout ça, en l’espace de quelques mois, casse complètement ma dynamique. » Ce passage du livre est peut-être l’un des plus justes sur ce que vivent les jeunes joueurs dans les centres. Les blessures, dans la formation de haut niveau, ne sont jamais seulement physiques. Elles interrompent une progression qui, à cet âge-là, se joue sur des fenêtres très courtes. Un mois d’arrêt, c’est un mois pendant lequel d’autres joueurs avancent, se font remarquer et prennent de la place. Dans un centre de formation concurrentiel comme l’OL, ça ne pardonne pas. Comme il nous l’a confié, il ne nourrit aucune amertume envers le joueur qui a fait tomber le premier domino de cette perte de vitesse.

Le projet Mbappé, un fardeau pointé du doigt par Monveneur

La charge mentale est également un fardeau pour les pensionnaires de centre de formation. A travers son livre, Monveneur évoque aussi cette énorme pression qu’il a ressenti durant son parcours à Lyon : « souvent, ce que je dis, c’est qu’il n’y a pas une seule pression, mais une pluralité. La première, c’est celle qu’on se met soi-même. Déjà, le fait de se dire qu’on est à l’Olympique Lyonnais, que c’est mon club de cœur, mon rêve, et de se demander si on est à la hauteur. Il y a aussi un peu ce syndrome de l’imposteur, dont je parle beaucoup dans le livre. Pendant deux ans, je portais le brassard de capitaine, mais j’avais l’impression que j’allais me faire virer à la fin de chaque saison. » Il y a ensuite la pression institutionnelle — les entretiens annuels, les coaches, l’exigence permanente —, et la pression familiale. Sur ce dernier point, Monveneur a conscience d’avoir eu de la chance : sa famille ne l’a jamais mis sous pression. Mais il voit autour de lui ce que ça donne quand c’est le cas.

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Il y a aussi ces gamins qui portent le poids de toute une famille sur les épaules, avec l’idée de "sortir de la galère", des parents qui poussent fort, parfois trop. A l’heure des projets Mbappé à foison, la pression mise sur les jeunes joueurs des centres de formation est maximale comme nous l’a confié l’ancien milieu de terrain de l’OL : « le côté ultra-concurrentiel de la formation, et cette idée de dire qu’on parle souvent de joueurs formidables à l’OL en termes de qualité, mais surtout de constater que la pression peut véritablement déconstruire ces enfants-là. Moi, j’ai l’image d’un coéquipier qui était un très bon joueur. Quand il arrive à l’OL, il se fait un peu dépasser par la pression, mais aussi par la nécessité de s’adapter aux coéquipiers. Et là, il n’y arrive plus vraiment. Ce joueur n’arrivait même plus à enchaîner dix jongles. Du jour au lendemain, il y a eu un entretien le vendredi. Le lundi, on ne l’a plus jamais revu. On était en pleine mi-saison, en janvier. »

Le mythe du psychologue en centre de formation

L’un des passages les plus courageux du livre concerne le suivi psychologique. À l’OL, une cellule d’optimisation des habiletés mentales existe. Une psychologue est disponible. Mais y aller, selon Monveneur, reste quelque chose de compliqué pour son image. « Aujourd’hui, prendre l’initiative d’aller voir la psychologue du club, c’est presque perçu comme un aveu de faiblesse, explique l’ancien milieu de terrain. Et moi, je pense sincèrement que ça peut même être perçu comme quelque chose de préjudiciable vis-à-vis du club. Je pense qu’à 16 ans, le fait d’aller voir la psy du club pour évoquer des difficultés mentales peut être interprété comme une forme de fragilité qui te suit ensuite ». Il nuance aussitôt : ces entretiens lui ont quand même servi. Pas nécessairement de la façon dont ils étaient censés fonctionner : « ce n’était pas forcément pour me faire du bien, mais parce que c’était parfois le seul moment de la semaine où j’avais une discussion un peu posée, un peu sensée ».

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Le tableau qu’il dresse de la saison 2021-22 est sans équivoque avec une dépression de six mois.« J’allais m’entraîner, je partais en déplacement, y compris à l’étranger, et il fallait continuer malgré tout ». Le médecin lui propose à un moment de s’arrêter trois semaines. Il refuse, convaincu que ça l’enfoncerait encore davantage. Ce réflexe de tenir coûte que coûte est probablement l’un des mécanismes les plus communs et les moins discutés dans le football de formation. Sur ce point, Monveneur porte un message clair aux centres à travers son livre. Il faut investir sur le suivi psychologique après la formation autant que pendant. Il cite l’exemple du médecin Iliès Ajarrai, qui l’avait accompagné à l’OL et qui, un an après son départ, avait décroché son téléphone juste pour prendre des nouvelles.

L’écriture comme exutoire

Tout commence par un échange décisif avec Jérémie Bréchet, alors entraîneur à l’OL, qui pressent que l’avenir du jeune Monveneur ne s’écrira pas sur le terrain. C’est ce dernier qui lui souffle l’idée de ce projet inédit alors que son contrat touche à sa fin : « pendant ma dernière année à Lyon, j’ai un rendez-vous avec lui où il me dit que ça va être dur pour moi ici. En revanche, il savait que j’écrivais, et il m’a recommandé de rédiger un bouquin sur la formation. Pendant et par un jeune de centre, ça n’a jamais été fait ». Ce conseil devient une bouée de sauvetage au moment où ses rêves de footballeur professionnel s’écroulent, le poussant à s’isoler dans sa chambre pour transformer sa rupture avec le club en un récit documentaire unique. Pour Monveneur, l’écriture est une passion de longue date, un refuge secret cultivé depuis l’enfance loin des pelouses.

Au sein de la rigueur étouffante du centre de formation, poser des mots sur papier devient son équilibre : « après l’entraînement, quand ça ne se passait pas très bien, rentrer dans ma chambre et écrire une histoire, c’était une vraie soupape de décompression, quelque chose d’indispensable ». Ce que le livre lui a aussi permis, c’est une rétrospective. Deux ans et demi d’écriture, à se replonger dans des souvenirs enfouis, à revisiter des épisodes sous un angle différent. « J’ai tendance à dire que le centre de formation, on en finit détruit ou grandi, conclue-t-il. « Ce livre prouve que, personnellement, j’en suis sorti grandi ». Étudiant en droit à la Sorbonne, auteur d’un premier livre à 19 ans, entraîneur de jeunes le week-end, encore joueur en Régional à Misérieux-Trévoux… Baptiste Monveneur n’a pas tourné la page du football. Avec ce livre, il a mis des mots sur quelque chose que beaucoup ont vécu mais que personne n’avait encore pris la peine de raconter aussi tôt, aussi précisément, de l’intérieur. La fin d’un chapitre de footballeur pour l’intéressé, mais le début de celui d’un qui est tout aussi prometteur que son ancienne carrière sur le pré.