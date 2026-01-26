Tottenham : Liverpool retient Andy Robertson

La semaine dernière, Tottenham tentait de s’attirer les services du latéral gauche écossais de Liverpool, Andy Robertson (31 ans). Le joueur, dont le contrat avec les Reds se termine en juin prochain, était même annoncé tout proche d’un départ à Londres.

Depuis, le club de la Mersey a freiné l’opération. Selon le Times, les Reds ont fait savoir aux Spurs, qui étaient pourtant prêts à payer environ 5,7 M€, qu’ils n’avaient pas l’intention de laisser filer la doublure de Milos Kerkez. La raison est simple : Liverpool n’a pas réussi à lui trouver de remplaçant.