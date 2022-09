BL : Francfort croque Leipzig

Cette rencontre, comptant pour la 5ème journée de Bundesliga, offrait l'occasion aux deux équipes de se relancer après un début de championnat compliqué. L'Eintracht Francfort et le Red Bull Leipzig comptaient d'ailleurs le même bilan avant leur affrontement (1 victoire, 2 nuls et 1 défaite). Alors que cette affiche promettait un scénario indécis, c'est tout le contraire qui se produisait sur la pelouse du Deutsche Bank Park. A domicile, les Aigles ont écrasé leur adversaire du soir (4-0) avec deux buts par mi-temps.

La suite après cette publicité

En première période, Daichi Kamada ouvrait la marque juste après la fin du premier quart d'heure (16e) tandis que Sebastian Rode, le capitaine de l'Entente, marquait quelques minutes plus tard (22e). lors du second acte de ce match, le défenseur brésilien Tuta inscrivait le 3ème but du match peu après l'heure de jeu (67e). Enfin, Rafael Santos Borré allourdissait la marque avec un but supplémentaire sur pénalty en toute fin de rencontre (84e). Au classement provisoire, Francfort passe devant Leipzig et remonte à la 9ème place à la suite de cette victoire éclatante.