Tout est bouclé pour l’arrivée de Nabil Fekir à Abha

Comme révélé par nos soins, Nabil Fekir est tout proche de rejoindre Abha. Selon nos informations, l’ancien international français va s’engager pour deux ans avec le club saoudien, promu en Saudi Pro League. Libre de tout contrat après son passage à Al-Jazira aux Émirats arabes unis, le joueur formé à l’OL va donc poursuivre sa carrière dans le Golfe.

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Fekir sort d’une dernière saison convaincante avec Al-Jazira, avec un total de 25 matchs disputés pour 10 réalisations et 4 passes décisives. Les discussions étaient déjà très avancées ces derniers jours entre les deux parties, avec seulement quelques détails contractuels à finaliser. Le Abha Club est sur le point de s’offrir ainsi un joueur expérimenté pour accompagner son retour en SPL.