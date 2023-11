Erling Haaland a fait paniquer Kim Kardashian

Kim Kardashian est une grande amatrice de ballon rond. L’influenceuse américaine a été aperçue à plusieurs reprises dans les tribunes de différents stades en Europe. Récemment, elle a recruté Neymar pour poser pour sa nouvelle marque de sous-vêtement. Hier, elle a évoqué Erling Haaland. Tous les deux ambassadeurs de la marque Dolce & Gabbana, ils ont pris la pose ensemble pour une photo. Kim K était d’ailleurs paniquée comme elle l’a confié à GQ Sports. Ses propos sont relayés par The Sun.

«J’étais en Italie et j’ai vu Erling Haaland. J’ai flippé parce que je sais que mon fils aurait été tellement excité. C’est son truc. (le foot). Donc, je suis comme ça pendant le FaceTime à dire : "Saint, tu ne devineras jamais sur qui je suis tombé". Je lui fais un FaceTime et je lui dis : "je suis devenue cette personne, je suis devenue cette personne et je suis… désolée."» En effet, son fils est un grand fan d’Arsenal. Mais comme sa mère, qui ne voulait pas être à l’origine d’une nouvelle malédiction, nul doute qu’il aurait immortalisé sa rencontre avec la star de City.