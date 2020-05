Chelsea : Frank Lampard et son travail pendant le confinement

Même si aucune date n'a encore été donnée concernant la reprise, les joueurs des formations anglaises ont été autorisés cette semaine à reprendre l'entraînement. Les formations de Premier League et des divisions inférieures attendent désormais le feu vert du gouvernement et des autorités sanitaires pour retrouver la compétition. Mais pendant cette période compliquée, les acteurs du monde du football ont eu du temps pour faire autre chose. Et Frank Lampard, l'entraîneur de Chelsea, a profité de ce confinement pour travailler sur la vidéo et les matches des Blues.

«J'ai regardé beaucoup de matches de cette saison, en me concentrant sur des parties de l'équipe que je veux toujours améliorer. Parfois, quand vous avez match après match, vous ne pouvez pas réfléchir, vous êtes toujours tourné vers l'avenir. Mais j'ai eu le temps de le faire, a lâché le coach anglais sur le site du club. Nous avons une très bonne équipe d'analystes et nous pouvons rassembler des vidéos et des idées pour l'avenir. Cela m'aide dans ma planification, dans la façon dont nous allons nous entraîner, dans la façon dont cela va se présenter.»