PSG : Arnaud Kalimuendo ne regrette pas son départ

En quête de temps de jeu, Arnaud Kalimuendo (20 ans) a opté pour le Stade Rennais, un club ambitieux et audacieux sous la houlette de Bruno Génésio. Son transfert à hauteur de 25 millions d'euros à Rennes l'été dernier après une bonne préparation avec Paris au Japon témoigne de la confiance placée en un jeune de 20 ans formé au PSG et prêté au RC Lens durant deux saisons. S'adaptant de plus en plus au club breton, l'attaquant français enchaîne depuis quatre matches après un pépin musculaire.

« Je savais ce que je voulais, le club aussi. J'ai toujours été bien traité et je repars de là-bas sans amertume. Je suis un titi, j'ai fait toutes les cases possibles depuis les moins de 10 ans et pour moi, c'est une fierté d'avoir pu jouer au Parc. Je n'en retiens que du positif. (...) Mais je savais que ça allait être très dur de jouer. La progression, ça passe par le temps de jeu, ce que je retrouve à Rennes » explique "Kali" auprès de L'Equipe, qui estime avoir fait le bon choix en quittant Paris.