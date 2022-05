PSG : la réponse cash de Marco Verratti sur son avenir

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Marco Verratti (29 ans) a joué cartes sur table concernant son avenir au Paris SG lors d'une rencontre face aux lecteurs du Parisien. «Prolonger ? Peut-être ! Actuellement, on négocie avec le club. Enfin, moi je n’ai même pas envie de discuter, ce sont les dirigeants qui prennent la décision, ils savent ce qu’ils veulent faire avec moi. Si un jour ils me disent qu’on ne prolonge plus, alors je vivrai peut-être une autre expérience. Mais je reviendrai ici, au stade comme spectateur, ça c’est sûr ! Le PSG restera toujours dans mon cœur. Je reviendrai vivre à Paris, c’est ma ville de cœur. Il n’y aura jamais de problème, c’est le club qui décidera si je dois prolonger ou pas», a-t-il lâché, expliquant son lien avec le club de la capitale.

«Quand je pars à l’entraînement, j’y vais comme lors de mon premier jour. Si vous veniez à l’entraînement, vous verriez que je ne suis jamais en retrait. Je donne toujours mon maximum car j’aime tout de ce club. On m’a donné ici la possibilité de faire de mon travail un jeu, de partager mon quotidien avec les meilleurs joueurs du monde, de gagner des titres, c’est pour ça que je serai toujours reconnaissant. La seule chose que je peux faire en retour, c’est de toujours tout donner sur le terrain. Si ça ne tient qu’à moi, je continuerai à le faire ici à Paris car je n’ai pas envie de changer. Après, peut-être qu’un jour le club va se fatiguer de moi et me dire : "Marco, on va changer !" (rires). À ce moment-là, je le comprendrai», a expliqué l'international azzurro (49 sélections, 3 réalisations), au club depuis 2011.