Manchester City est furieux contre la Premier League

Les ajustements du calendrier pour la fin de saison sont tombés. Avec sa qualification en finale de FA Cup, Manchester City espérait un aménagement pour mieux préparer ses derniers rendez-vous. Le champion en titre souhaitait permuter les rencontres face à Crystal Palace à domicile le 13 mai et le déplacement à Bournemouth le 19 mai. Cette demande a été rejetée par la Premier League, alors qu’entre ces deux matchs aura lieu la finale de coupe face à Chelsea (16 mai)

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Les hommes de Pep Guardiola auront trois grands rendez-vous à préparer en 7 jours. Les négociations avec les équipes concernées ont échoué, ce qui rend furieux les Sky Blues. Ces derniers estiment que le sprint final en championnat risque d’être faussé, eux qui sont au coude à coude avec Arsenal dans la lutte pour le titre. Des sources proches du club affirment auprès du Daily Mail que cette situation a été particulièrement mal gérée. Une meilleure solution aurait pu être trouvée en amont de la dernière ligne droite. Des créneaux étaient disponibles dans le calendrier.