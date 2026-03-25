OL : Pavel Sulc élu joueur tchèque de l’année 2025

Un joueur tchèque est tout sourire à Lyon. Même si les Rhodaniens sont dans une impasse depuis plusieurs semaines en championnat, après avoir aussi été éliminé de la Ligue Europa par le Celta Vigo, un buteur a peut-être la tête ailleurs, puisqu’il est récompensé par ses superbes performances. En effet, lundi se déroulait au Forum Karlín de Prague, la cérémonie du Joueur de l’Année organisée par la FACR. Lors de ce moment convivial, plusieurs talents tchèques qui se sont distingués en 2025 ont donc étés récompensés. Et pour la première fois de sa carrière, Pavel Šulc a remporté le titre de "Joueur tchèque de l’année 2025".

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Arrivé cet été à l’Olympique Lyonnais, le joueur de 25 ans a déjà démontré qu’il pouvait être un atout de taille dans la formation de Paulo Fonseca. Mais avant cela, il ne faut pas oublier que le buteur sublimait la tunique du Viktoria Plzeň (3e du championnat tchèque). Par ailleurs, c’est dans ce coin de l’Europe qu’en championnat, celui-ci a pu qualifier les siens pour l’édition de la Ligue des Champions 2025-26. Avec 14 buts et 7 passes décisives, le Lyonnais, deuxième meilleur passeur de l’écurie, poursuit son envol dans l’Hexagone et ne semble pas laisser de miettes sur son passage.