Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

OL : Pavel Sulc élu joueur tchèque de l’année 2025

Par Tom Courel
1 min.
Pavel Sulc @Maxppp

Un joueur tchèque est tout sourire à Lyon. Même si les Rhodaniens sont dans une impasse depuis plusieurs semaines en championnat, après avoir aussi été éliminé de la Ligue Europa par le Celta Vigo, un buteur a peut-être la tête ailleurs, puisqu’il est récompensé par ses superbes performances. En effet, lundi se déroulait au Forum Karlín de Prague, la cérémonie du Joueur de l’Année organisée par la FACR. Lors de ce moment convivial, plusieurs talents tchèques qui se sont distingués en 2025 ont donc étés récompensés. Et pour la première fois de sa carrière, Pavel Šulc a remporté le titre de "Joueur tchèque de l’année 2025".

La suite après cette publicité

Arrivé cet été à l’Olympique Lyonnais, le joueur de 25 ans a déjà démontré qu’il pouvait être un atout de taille dans la formation de Paulo Fonseca. Mais avant cela, il ne faut pas oublier que le buteur sublimait la tunique du Viktoria Plzeň (3e du championnat tchèque). Par ailleurs, c’est dans ce coin de l’Europe qu’en championnat, celui-ci a pu qualifier les siens pour l’édition de la Ligue des Champions 2025-26. Avec 14 buts et 7 passes décisives, le Lyonnais, deuxième meilleur passeur de l’écurie, poursuit son envol dans l’Hexagone et ne semble pas laisser de miettes sur son passage.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Tchéquie
Pavel Šulc

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Tchéquie Flag République Tchèque
Pavel Šulc Pavel Šulc
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier